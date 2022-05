Ya en sala común y sin respirador, Giuliana Lucoski se recupera de a poco y sigue mostrando avances.

Tras 22 días internada en la terapia intensiva del Hospital Central, la reina nacional de la Vendimia 2016 Giuliana Lucoski fue trasladada este lunes por la tarde a sala común del mismo efector de salud. Así lo confirmó ayer su hermano, Nicolás, quien se mantiene a su lado desde el domingo 8 de mayo por la tarde, cuando la joven sufrió un accidente vial que le dejó múltiples y graves. Y en el parte médico difundido esta mañana por el Central se reafirmó esta noticia, además de aclarar que la joven de 28 años continúa “bajo estricto seguimiento médico de las diferentes especialidades”.

En el mismo informe, los especialistas que asisten y siguen de cerca la evolución de la joven lujanina destacaron que le quitaron por completo la asistencia respiratoria mecánica -ya respira por sus propios medios- y que moviliza sus brazos y piernas. “Responde órdenes simples, vigil y afebril” son otras de las características que se enumeran dentro de la evolución de Giuliana Lucoski, y se aclara -además- que muestra mejoras de manera paulatina en su respuesta neurológica.

La reina nacional de la Vendimia de mandato cumplido 2016 Giuliana Lucoski sigue mejorando y evidencia grandes avances en su estado de salud. Su hermano Nicolás Lucoski la acompaña todos los días en la puerta del hospital. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Lucoski, quien sufrió violentos golpes luego de que la moto en que viajaba -y que era guiada por su novio, el cirujano Gustavo Luna- impactara violentamente de atrás contra un auto en el Acceso Sur (Luján de Cuyo), continúa con avances de rehabilitación, las cirugías a las que fue sometida evolucionan favorablemente también y sigue con su traqueotomía. Además se mantiene hemodinámicamente estable, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Paso a paso

Nicolás Lucoski había adelantado la novedad del paso a sala común en Twitter y se aguardaba que el cambio se produjera en el transcurso de la semana. Sin embargo, la asombrosa recuperación de la exsoberana posibilitó que la joven pudiera continuar con su evolución en sala común desde ayer mismo.

“En mi experiencia me dijeron ‘Tu hermana no está más, vamos a hacer lo mejor’. Ella llegó sin vida al hospital y yo me desgarré por dentro, sentí el dolor de perder a alguien. El lunes cuando la vi, me volvió una fortaleza y me dije ‘va a salir’. Ahora es increíble, que a 22 días esté acá (en sala común), no sé de dónde saca tanta fuerza pero ha estado toda la provincia pendiente”, destacó Nicolás Lucoski en declaraciones a Canal 7.

“Ella te tira frases, habla poquito y bajito, y ya me está preguntando por el trabajo. Cuando entrás a hablar con ella tenés el miedito de que no se acuerde de algo, pero se acuerda de todo. No se para, pero mueve toda las partes del cuerpo. Si pasa a sala común es porque pasó el mayor peligro”, siguió.

Ya en sala común y sin respirador, Giuliana Lucoski se recupera de a poco y sigue mostrando avances.

Sobre las noticias lindas que ayudaron a Giuli en su recuperación, Nicolás detalló que “Ayer nació mi sobrino, se lo conté y eso la motivó mucho, la Giuli es muy familiera”.