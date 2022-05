Giuliana Lucoski pasó a sala común tras tres semanas en terapia intensiva

Giuliana Lucoski, la Reina de la Vendimia 2016 que sufrió una accidente vial el pasado 8 de mayo, pasó sala común después de estar más de tres semanas en terapia intensiva recuperándose de las múltiples heridas derivadas de ese accidente.

Nicolás, el hermano de Giuliana, había adelantado la novedad en Twitter y se aguardaba que el cambio se produjera a lo largo del día o en transcurso de la semana. Sin embargo, la asombrosa recuperación de la exsoberana posibilitó que la joven pudiera continuar con su evolución en sala común.

Fue el propio Nico quien confirmó la noticia a Canal 7 esta noche: “En mi experiencia me dijeron ‘Tu hermana no está más, vamos a hacer lo mejor’. Ella llegó sin vida al hospital y yo me desgarré por dentro, sentí el dolor de perder a alguien”, pero luego detalló: “El lunes cuando la vi, me volvió una fortaleza y me dije ‘va a salir’. Ahora es increíble, que a 22 días esté acá (en sala común), no sé de dónde saca tanta fuerza pero ha estado toda la provincia pendiente”.

“Ella te tira frase, habla poquito y bajito, y ya me está preguntando por el trabajo. Cuando entrás a hablar con ella tenés el miedito de que no se acuerde de algo, pero se acuerda de todo. No se para pero mueve toda las partes del cuerpo. Si pasa a sala común es porque pasó el mayor peligro.”, detalló.

Consultado sobre la posibilidad del traslado de la joven a otro centro de recuperación en Mendoza o Buenos Aires, Nico señaló que “Los médicos nos pidieron que no nos adelantemos, que vayamos paso a paso”.

Sobre las noticias lindas que ayudaron a Giuli en su recuperación, Nicolás detalló que “Ayer nació mi sobrino, se lo conté y eso la motivó mucho, la Giuli es muy familiera”.