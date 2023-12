Viento blanco de 100 km/h y nieve: así es el Marmolejo, el cerro donde fallecieron los tres andinistas argentinos

Las horas pasan, el temporal de viento y nieve no da tregua en esa región de la Cordillera de los Andes, y los cuerpos del andinista y guía de montaña mendocino Ignacio Javier Lucero, del intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, y del escribano Sergio Berardo siguen intactos a metros de la cumbre del cerro Marmolejo. El fallecimiento de los tres hombres fue confirmado por Carabineros de Chile este lunes por la siesta, luego de que fueran avistados desde la altura por un helicóptero que había salido como parte del operativo de búsqueda y rescate de los andinistas.

A más de 24 horas de la confirmación del fallecimiento, los cadáveres no han podido ser retirados y ni siquiera los rescatistas han podido acceder al lugar donde fueron avistados, justamente por lo hostil de las condiciones climáticas. Se estima que recién mañana, miércoles, la patrulla podría llegar hasta ese punto. Y estas demoras también impiden que se sepa con exactitud el momento exacto y las causas particulares de las muertes.

De izquierda a derecha: el guía mendocino Ignacio Lucero, el intendente de General San Martín, Raúl Espir, y el escribano Sergio Berardo. Gentileza: ADNSUR.

Sin embargo, de lo que no quedan dudas, es de que el Marmolejo es un cerro con múltiples y cambiantes caras. Que, a priori y dentro de lo que es el mundo del montañismo, no reviste tanta complejidad como otros. Pero que, cuando se decide a “mostrar los dientes” y sacar a relucir su lado salvaje, es uno de esos que nunca deberían subestimarse. En realidad, ningún cerro ni la montaña en general deberían ser subestimados nunca. Y es algo que ningún montañista se arriesgaría a hacer.

“No hay forma de saber qué fue lo que pasó ni que fue lo que los llevó a estar en esa situación y desencadenó en que las cosas se dieran así. Eso es algo que recién se va a saber cuando se puedan retirar los cuerpos”, detalló el guía de montaña mendocino Gerardo Castillo (48), con amplia experiencia en la cordillera y uno de los integrantes de la primera camada de egresados de la Escuela de Guías de Montaña de Mendoza.

El Marmolejo es uno de los tantos cerros a los que se puede acceder con intenciones de hacer cumbre ya sea del lado argentino (a la altura del Valle de Uco, en Mendoza) como del lado chileno. Por este última pared ingresaron Lucero, Espir y Berardo, junto a otros expedicionarios que decidieron volver cuando las condiciones se tornaron realmente hostiles y aún están con vida.

Viento blanco de 100 km/h y que arrasa con todo: así es el Marmolejo, el cerro donde fallecieron los 3 andinistas. Foto: Gentileza Gerardo Castillo

“Por sus características, una de las cosas más complicadas del cerro Marmolejo tiene que ver con el aislamiento y lo lejos que está para una llamada de asistencia rápida. Al estar en 6.000 msnm, demanda una importante exigencia en cuanto a equipamiento, el material y el estado físico”, destacó Castillo a Los Andes.

Para peor, en momentos de temporales suele ser más inhóspito y hostil. “Azotan fuerte los temporales allí. A nosotros, en una oportunidad en que estuvimos, un temporal a los 5.800 msnm nos rajó y destrozó la carpa”, detalló el guía mendocino.

Hasta tanto no se rescaten los cadáveres y no se tenga una confirmación de qué ocurrió, no es posible hablar de causas puntuales que derivaron en el fallecimiento. Y, al mismo tiempo entonces, las hipótesis y posibilidades que se manejan son variadísimas.

Ubicación del volcán marmolejo, límite con Chile

Incluso, hay quienes -extraoficialmente- no descartan que haya existido una leve actividad volcánica en la zona (es zona de volcanes, aunque inactivos) y que ello haya expulsado algún tipo de material tóxico que haya sido inhalado por los andinistas. Aunque está entre las opciones menos probables.

“No creo que la opción de que hayan inhalado algún tipo de tóxico sea causa de muerte en un ambiente abierto como es la cordillera. He tenido experiencias en cercanías de emanaciones tóxicas y aquí estoy. Siendo andinistas experimentados, no creo que se expusieran a ese riesgo”, destacó a Los Andes extraoficialmente un miembro del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

“Creo que sería prudente esperar algún resultado de la causa de muerte”, concluyó.

“No creo que haya tenido que ver con una posible actividad volcánica, lo veo poco posible. Me inclinaría más por un temporal de viento blanco y de más de 100 km/h, que son frecuentes. En esas condiciones, a la intemperie, te baja la temperatura. Ellos no estaban cerca de las tiendas, por lo que se presume que fallecieron el día en que tenían previsto hacer cumbre e iban con ese destino”, siguió Castillo.

UN CERRO AL QUE SE LLEGA DESDE CHILE Y DESDE ARGENTINA

Dentro de lo poco que se pudo divisar desde el helicóptero que advirtió la presencia de los cuerpos a primera hora del lunes, se los pudo distinguir recostados boca arriba, inmóviles, sin cuerda y separados por unos 50 metros entre sí, de acuerdo a los primeros reportes de Carabineros.

Buscan a tres andinistas desaparecidos en el cerro Marmolejo. (Gentileza)

Por su ubicación exacta, el cerro Marmolejo está situado en lo que se conoce como la cordillera central del límite (o los Andes Centrales). Esto quiere decir que ofrece la posibilidad de ser ascendido tanto del lado chileno como del lado argentino.

“No conozco la ruta por la que fueron los chicos, ellos estaban ascendiendo por el lado chileno. Por ese lado hay menos días de aproximación que por el lado argentino. Y es que desde el Valle de Uco hay que acceder primero a la cordillera frontal (donde se sitúa el Cordón del Plata, el cajón de Arenales y Manantiales) y de allí se llega al cordón central del límite (donde está el Marmolejo)”, resumió Castillo.

Viento blanco de 100 km/h y que arrasa con todo: así es el Marmolejo, el cerro donde fallecieron los 3 andinistas. Foto: Instagram @kristapsvx

MUCHAS HIPÓTESIS, POCAS CERTEZAS

En pocas palabras, el camino para llegar a este cerro desde Mendoza es el mismo que se usa para cruzar a Chile desde el paso Piuquenes. Y, a juzgar por los movimientos y la logística que seguían el mendocino Lucero y los dos ciudadanos pampeanos, se deduce que el objetivo que ellos tenían era ingresar por el lado chileno, hacer cumbre en la parte más alta del Marmolejo (6.000 msnm) y luego bajar y regresar por el lado argentino, que desemboca en el Valle de Uco mendocino.

Viento blanco de 100 km/h y que arrasa con todo: así es el Marmolejo, el cerro donde fallecieron los 3 andinistas. Foto: X @desnivelados

“El Marmolejo tiene 3 cumbres. Una sur, la más alta y a la que se accede por Chile, llega a 6.000 msnm. Después está la cumbre norte (se asciende del lado argentino y está a 5950 msnm, y finalmente está la este, que da al Río Tunuyán y es un poco más baja. Para comunicar la cumbre norte con la sur, hay en el medio un filo muy expuesto y que precisa de una técnica de escalada muy importante. Además, tiene una masa glaciar que hace que el descenso sea muy complicado. Una probabilidad es que hayan tenido un accidente cuando intentaban bajar, ya del lado argentino”, resumió el guía mendocino Gerardo Castillo.

Del lado oeste de la montaña -Chile-, y por donde estaban los expedicionarios que murieron, el acceso es más rápido. Según destacó Castillo, por lo general se hace una aproximación muy cercana en vehículo y de ahí, hay dos campamentos para el intento de hacer cumbre.

“De ese lado hay que atravesar un glaciar, y otra hipótesis podría ser que hayan experimentado alguna complicación en la caída de ese glaciar. Hay que tener en cuenta que cada vez se hace más difícil de transitar por el derretimiento.

Viento blanco de 100 km/h y que arrasa con todo: así es el Marmolejo, el cerro donde fallecieron los 3 andinistas. Foto: Archivo Los Andes.

Castillo vive en el Valle de Uco y ha estado en dos oportunidades en este cerro, que hoy es sinónimo de fatalidad para 3 andinistas argentinos. No obstante, reconoce que es más común que reciba expediciones que parten desde Chile en comparación con las pocas que llegan desde Argentina, puesto que de este lado de la cordillera es más compleja la ruta.

“No hay que descartar absolutamente nada hasta que no se tenga una confirmación. Pero, respecto a las versiones de posible actividad volcánica, la verdad es que es algo difícil. No hay registros de que se haya visto o escuchado algo. El Tupungatito suele tener algunas fumarolas leves, pero sería extraño ya que los guías conocen y saben por donde moverse”, concluyó.

