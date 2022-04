Vídeo: una operadora del SAME le salvó la vida a un bebé que no respiraba

Un desesperado episodio vivió una familia el domingo a la madrugada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata. Una pareja arribó al lugar con un bebé de apenas 17 días porque no respiraba. Una operadora del SAME que estaba trabajando en el lugar le practicó maniobras de reanimación y logró salvarle la vida.

Los padres del bebé llegaron desesperados minutos antes de las 3:00 a.m. a bordo de una camioneta Fiorino blanca que quedó estacionada en contramano en la avenida Juan B. Justo. La madre tomó al bebé y entró corriendo con su hijo en brazos y en estado de shock. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio.

La heroína del lugar, Alma Cristal Barraza, agarró al recién nacido y le practicó RCP. “La madre estaba en shock, ni lloraba, ni podía hablar. Al principio no se veía que trajeran un bebé en brazos, era muy chiquito y todo fue muy rápido. Pero cuando entran, el padre repetía ‘salvale la vida a mi hijo”, relató Barraza.

“Tenía algunos días y no respiraba, estaba totalmente quieto, ahogado y morado.” dijo la auxiliar y agregó “le hice las maniobras de RCP para casos de recién nacidos, que no es lo mismo que para infantes, con el miedo constante de no excederme en la fuerza porque era muy chiquito. Deben haber sido segundos pero pareció una eternidad” contó.

“Entonces, el nene hizo un pequeño gemido por un masaje en la columna. Después exhaló, sentí que volvía a ingresar oxígeno, y de a poco empezó a responder con gemidos más largos”, agregó.

Al instante, el bebé fue trasladado en una ambulancia al Hospital Materno Infantil de la ciudad, donde ingresó con signos vitales y evoluciona favorablemente.

Según fuentes sanitarias, el niño sufrió una broncoaspiración mientras era alimentado por su madre en su casa en plena madrugada, lo que derivó en un cuadro cardiorrespiratorio de urgencia.