Video: una madre se hizo pasar por el acosador de su hija, se reunió con él y lo agarró a golpes

Una madre se percató de que un hombre mayor acosaba a su hija, por lo cual ideó un plan, se hizo pasar por ella en las redes sociales para capturarlo. El hecho sucedió en Cosquín, Córdoba, y terminó con una golpiza de la madre al hombre de 38 años que le mandaba mensajes intimidatorios a su hija de 13.

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de puta?”, le preguntaba la madre de la niña al hombre, mientras era retenido por otras familiares cercanas de la víctima. “¡A las mujeres no se las toca!”, dice otra vecina al acusado.

El hombre fue tomado del cuello por un vecino y llevado hasta una remisería cercana para evitar el linchamiento. Desde allí fue trasladado a una comisaría en donde quedó detenido.

Alberto Romero, segundo jefe de la Departamental Punilla, le contó a Cadena 3 que todo sucedió el pasado miércoles al mediodía, cuando las autoridades policiales fueron alertadas por un episodio de violencia en la plaza San Martín de la mencionada ciudad. “Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se dan con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por el detenido”, detalló Romero.

El hombre negó la acusaciones

La madre de la menor fue apoyada por otras tres mujeres. Foto: Web

Los hechos, que fueron notificados a la policía Departamental de Punilla, ocurrieron el pasado miércoles 6 de abril, alrededor del mediodía, en la plaza San Martín de la ciudad de Cosquín. Sitio en donde arribó la policía local, quienes informaron sobre lo ocurrido.

Trasladaron al acusado a la comisaría

En el video, compartido en las redes, se ve al hombre, cuya identidad no fue difundida, negar ser el acosador al que se refería la mamá de la menor.

Tras la llegada de efectivos policiales a lugar procedieron a detener al acusado quien en todo momento se excusaba de no ser el hombre que señalaba la mamá de la adolescente, ya que aseguraba que las mujeres estaban “confundidas”. Trascendió que el hombre de 38 años era originario de Villa Santa Cruz del Lago y quedó detenido en la alcaldía de la ciudad de La Falda, en lo que se realiza la investigación correspondiente.