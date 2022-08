Video: el desesperado y conmovedor testimonio de la madre de Joaquín, el nene baleado en la cara

Joaquín, un niño de 12 años, fue baleado en la cara cuando un grupo de delincuentes lo abordó para robarle la mochila. El hecho ocurrió en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, Buenos Aires. Afortunadamente el chico está fuera de peligro internado en el Hospital Italiano, en donde lo operarán mañana a la mañana del maxilar debido al disparo que le entró en el pómulo derecho.

Luego del incidente, el menor logró cruzar la calle malherido y a punto de desangrarse. Por suerte, una vecina llamada Jésica, comerciante de la zona, lo asistió. Rápidamente fue trasladado por la policía al Hospital Italiano, donde constataron la herida de bala, que entró y salió por la zona de la nuca.

A raíz del hecho, su mamá Natalia, habló sobre el drama y el miedo que están sintiendo: “Sentí que mi mundo se partió; si bien no nos sacaron a mi hijo, siento que nos truncaron como familia, nada tiene sentido ya, ¿con qué necesidad le hicieron esto?”.

“Nosotros hace 4 años que estamos acá, nos endeudamos con un crédito UVA, trabajamos todo el día, estoy estresadísima. Pero le dije a mi marido: ‘Vendamos todo, entregá la casa y nos vamos, no quiero más”, relató Natalia.

La madre se mostró cansada de la situación, ya que no es la primera vez que sufren un acto de inseguridad. Apenas llegaron al barrio, fue ella misma a la que le robaron una camioneta a punta de pistola. Además, los vecinos aseguran que La Matanza es zona liberada para el crimen y la delincuencia.

“Esto que estamos viviendo no da para más. Vamos a ser otras de las personas que tengamos que dejar nuestras profesiones y emigrar a otro lugar, aunque sea a lavar copas o a limpiar. No me importa. Quiero vivir tranquila. ¿Qué futuro tiene acá mi hijo? Ninguno”, dijo Natalia.

“Esto tiene que cambiar. No puede ser que quienes están en el poder estén como si nada y nosotros, los que trabajamos y cumplimos para pagarles a estos vago, drones, que no les importa nada, no podamos ni salir a la calle. Por un milímetro no le volaron la cabeza; se tiene que terminar esto de una vez, nos están matando como a perros”, agregó.

La investigación

Según reconstruyeron los investigadores, Joaquín fue abordado por otros dos jóvenes que le dispararon sin mediar palabra y huyeron tras el ataque.

Hasta el momento, no hay ningún detenido y no han encontrado tampoco rastros de otras balas en el lugar. Solo una cámara de la cercanía podría ayudar a capturar a los responsables.