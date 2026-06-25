Ciclo Pilares IA: Daniel Fernández habló de la integración tecnológica en el sector olivícola

Daniel Fernández , presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, afirmó en el Ciclo Pilares que la incorporación integral de la Inteligencia Artificial en los procesos industriales resulta indispensable para asegurar la competitividad internacional del sector.

Fredi Vivas en Ciclo Pilares: desde el fútbol hasta las empresas adoptan la IA y transforman la toma de decisiones

El sector olivícola sanjuanino cuenta con 16.000 hectáreas, donde el 93% de las firmas implementa riego tecnificado por goteo y el 83% posee su cadena integrada con fábricas en las fincas.

La evolución de la actividad primaria en la región de Cuyo muestra velocidades disímiles en materia de inversión en infraestructura de conectividad rural y esquemas de plantación de alta densidad . Estas diferencias estructurales determinan los niveles de rendimiento y el volumen de procesamiento alcanzado por cada distrito.

"San Juan en muchas cosas agrícolas nos lleva varios años de ventaja a los mendocinos", señaló Fernández. Al respecto, el directivo explicó que en Mendoza se registra un retraso a la hora de diseñar nuevos sistemas de plantación y evaluar la trazabilidad completa , lo que impide alcanzar los estándares de eficiencia que permiten a San Juan concentrar el 43% de la producción de aceite de oliva del país.

La instrumentación digital de las plantas procesadoras mediante sensores predictivos permite corregir mermas de materia grasa durante el centrifugado de la fruta . El ajuste automático de las variables operativas en decánters y centrífugas transforma pequeños incrementos industriales en rentabilidad neta.

Ademas la articulación entre las áreas impositivas, fabriles y comerciales evita descalces operativos que provocan la pérdida de espacios en los canales de comercialización masiva. Una flexibilidad deficiente en el traslado de plantas de fraccionamiento puede derivar en interrupciones críticas para el sostenimiento del mercado.

La firma elabora su marca propia, que embotella para casi todas las cadenas de supermercados argentinas, gestionando un portafolio de 75 referencias de empaque.

Daniel Fernández sostuvo que el sector agrícola arrastra un retraso de 15 años en la formación de los perfiles laborales tradicionales. Él planteó que el foco de la transformación digital no busca reducir personal, sino capacitar a los operarios en el terreno para la gestión de datos en tiempo real. El especialista concluyó que la meta es preparar a los trabajadores agrícolas de cara a escenarios complejos, donde las variaciones del precio internacional obliguen a las empresas a ser eficientes y rentables aun cuando el valor de la tonelada descienda a 3.000 dólares.