Una empresa de telefonía bonifica roaming y llamadas a Venezuela tras los terremotos

Personal anunció un paquete de medidas en las que bonificará las llamadas internacionales desde Argentina a Venezuela y activa roaming sin cargo para clientes afectados en el país caribeño.

Terremoto en Venezuela: una empresa de telefonía bonificará servicios para sus clientes afectados.

A raíz de los trágicos terremotos que azotaron a Venezuela, la empresa de telecomunicaciones Personal anunció una serie de medidas con el objetivo de garantizar la conectividad de los usuarios que se encuentran en la zona del desastre y facilitar el contacto de los residentes en Argentina con sus familiares en el país caribeño.

"Con el compromiso de seguir acompañando a los clientes ante la difícil situación generada por el desastre sísmico en Venezuela, Personal dispuso de una serie de medidas para garantizar que puedan seguir comunicados", expresaron a través de un comunicado oficial.

VENEZUELA-RESCATISTAS Venezuela devastada por los terremotos que causaron destrucción y muerte. Beneficios sin cargo para clientes en Venezuela y Argentina La estrategia de asistencia de la empresa se divide en dos grandes acciones de asistencia:

Para clientes en Venezuela: Se activó de manera 100% gratuita un pack de roaming con una vigencia de 30 días. El beneficio incluye 2 GB de datos , WhatsApp ilimitado (exclusivo para chat) y 100 minutos disponibles para realizar llamadas.

Para llamadas desde Argentina: En solidaridad con la comunidad venezolana residente en el país, Personal bonificará las llamadas de Larga Distancia Internacional (LDI) hacia Venezuela. La medida estará vigente desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 2026 e incluye hasta 120 minutos libres tanto para líneas de Personal móvil como para telefonía fija. Canales de atención y consultas Aquellos usuarios que requieran asistencia técnica, información adicional o deseen realizar consultas sobre la aplicación de estos beneficios podrán comunicarse de forma directa a través de las vías habilitadas:

WhatsApp de atención: +54 9 11 7195 0001

Plataforma digital: App Mi Personal