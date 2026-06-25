El polémico comunicado de Argentina por los terremotos en Venezuela: "Más allá de las diferencias..."

El Gobierno nacional, a través de una mesa coordinada por Manuel Adorni, avanza en el envío de rescatistas y asistencia humanitaria para colaborar con Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos.

Argentina prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno nacional ultima los detalles para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país y dejaron un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza la coordinación de una mesa de trabajo destinada a organizar el envío de rescatistas argentinos que colaborarán en las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el desastre.

La decisión se produce después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretara la emergencia nacional ante la magnitud de los daños ocasionados por los sismos.

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Asimismo, la administración de Javier Milei manifestó su disposición para brindar la asistencia humanitaria que resulte necesaria y colaborar con las autoridades venezolanas en las tareas de emergencia.

Mientras el Presidente se encuentra de viaje rumbo a Madrid, las gestiones para concretar el operativo son coordinadas por Adorni, quien además deberá seguir de cerca la actividad legislativa prevista para este jueves en el Congreso. La ayuda argentina incluiría personal especializado en rescate y asistencia ante catástrofes, aunque los detalles finales del operativo continúan siendo definidos por las autoridades nacionales.