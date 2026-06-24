24 de junio de 2026 - 18:36

Inteligencia Artificial y mercado laboral: cómo la IA redefine el talento y aumenta la productividad global

El informe PwC 2026 AI Jobs Barometer revela la aparición de un mercado de trabajo de "dos velocidades", donde las habilidades humanas como el liderazgo y la creatividad se vuelven fundamentales mientras la productividad en sectores tecnológicos se dispara.

La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral en el mundo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor que redefine el presente del empleo a nivel global.

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Según el reciente estudio “PwC 2026 AI Jobs Barometer”, basado en el análisis de más de mil millones de ofertas laborales, nos encontramos ante la consolidación de un mercado de trabajo de “dos velocidades”. Por un lado, surgen los empleos “profesionalizados”, donde la IA actúa como un amplificador del desempeño de expertos; por otro, los empleos “democratizados”, donde la tecnología permite que personas con menos especialización realicen tareas complejas.

Un mercado de dos velocidades y mejores salarios

El informe destaca que los puestos profesionalizados no solo crecen al doble de velocidad que los democratizados, sino que además perciben un crecimiento salarial un 42% superior. En este escenario, la IA no busca desplazar al trabajador, sino potenciar sus capacidades innatas.

Al respecto, Damián Vázquez, socio de PwC Argentina y líder de Management Consulting, afirma: “La IA no está reduciendo la importancia del talento humano; por el contrario, está elevando el valor de capacidades como el liderazgo, el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones. Las organizaciones que inviertan en desarrollar estas habilidades estarán mejor preparadas para capturar las oportunidades que genera esta transformación”.

Si bien la inteligencia artificial reemplaza trabajos existentes y abre nuevos modos de investigación, también produce el crecimiento de la ignorancia.
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El panorama en Argentina: adopción con propósito

En Argentina, la tendencia de adopción de IA se manifiesta con un enfoque pragmático, orientado a resolver desafíos de negocio específicos y acelerar la transformación digital de las empresas. El contexto económico local obliga a las organizaciones a buscar una integración estratégica que permita capturar mejoras sostenibles en la creación de valor y productividad.

Para los líderes locales, el reto actual no consiste únicamente en sumar herramientas tecnológicas, sino en integrarlas profundamente en la estructura operativa para generar un diferencial competitivo real frente a las particularidades del mercado argentino.

Productividad y el ascenso de las empresas “superestrellas”

Los datos globales son contundentes: los sectores que adoptaron la IA de forma intensiva lograron un crecimiento de productividad del 34% entre 2018 y 2025, superando ampliamente el 24% de aquellos sectores rezagados. Además, las empresas líderes en esta tecnología expandieron su personal en un 52%, frente al 36% del resto.

PwC identifica un grupo de organizaciones denominadas “superestrellas” -el 20% de las compañías con mayor exposición a la IA- que han alcanzado un crecimiento de productividad laboral del 163% respecto a 2018, una cifra casi cinco veces mayor al promedio de otras firmas con alta exposición tecnológica.

El nuevo paradigma de las habilidades

La demanda de competencias técnicas específicas, como machine learning o prompt engineering, ha crecido un 69% desde 2019, una tasa ocho veces superior a la media del mercado general. Sin embargo, el impacto más sorprendente se observa en los niveles iniciales de empleo. Los puestos junior más expuestos a la IA tienen hoy siete veces más probabilidades de exigir habilidades antes reservadas para cargos senior, tales como capacidad de toma de decisiones o pensamiento creativo.

Sobre la importancia de esta integración, Roberto Cruz, socio de PwC Argentina responsable de la práctica de IA e Innovación Digital, explica: “Los resultados muestran que el verdadero diferencial ya no pasa por agregar IA, sino por integrarla estratégicamente en el negocio. Las organizaciones que logran combinar tecnología, datos y talento humano con el rediseño de sus procesos están generando mejoras significativas en productividad, innovación y crecimiento, ampliando la distancia respecto de sus competidores”.

El informe concluye que la ventaja competitiva del futuro no residirá solo en la tecnología, sino en la capacidad de las organizaciones para fusionar ese potencial técnico con el talento humano, redefiniendo por completo la forma en que se crea valor en la sociedad actual.

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