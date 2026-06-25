25 de junio de 2026 - 10:56

El aterrador video de un venezolano escapando mientras su edificio se derrumba en medio del terremoto

En las imágenes se ve al hombre escapar del edificio donde vivía esquivando escombros y paredes.

Dramático video: mostró cómo el edificio se iba desmoronando mientras bajaba las escaleras tras el terremoto.

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Los Andes | Redacción Mundo
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Las imágenes captan el momento exacto en que el ciudadano venezolano baja rápidamente por los distintos pisos del inmueble, en medio del ruido de los derrumbes y la caída constante de escombros.

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Esta m... acabó con el edificio”, se escucha decir al hombre mientras intenta ponerse a salvo, mostrando la magnitud de los daños que sufría la estructura en cuestión de segundos.

Según relató durante su huida, minutos antes había regresado a su departamento utilizando el ascensor. Sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando el edificio comenzó a ceder producto de los fuertes movimientos sísmicos.

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Ante el peligro inminente, decidió abandonar el lugar de inmediato y comenzó a descender por las escaleras de emergencia. En el video se puede ver cómo el trayecto se volvió cada vez más complejo debido a la gran cantidad de polvo, fragmentos de concreto y materiales que caían desde distintos sectores del edificio.

A medida que avanzaba hacia la salida, las escaleras quedaban cubiertas por escombros y las paredes comenzaban a desmoronarse. En varios tramos, el acceso parecía prácticamente intransitable.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de edificios derrumbados en distintas zonas de Venezuela.

Según el último balance oficial brindado por la presidenta, Delcy Rodríguez, los dos terremotos dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos.

Los sismos provocaron el colapso de numerosas estructuras, el cierre del principal aeropuerto del país y obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares y permanecer en las calles por temor a nuevas réplicas.

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