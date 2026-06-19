19 de junio de 2026 - 20:19

Le quisieron robar la moto y frustró el asalto tras darle una descarga eléctrica al ladrón

La víctima activó a distancia un dispositivo electrónico que hizo saltar al delincuente del vehículo y la secuencia quedó filmada.

Una mujer recuperó su moto tras electrocutar a un ladrón en Lanús

Una mujer recuperó su moto tras electrocutar a un ladrón en Lanús

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer fue víctima de un intento de robo en el partido bonaerense de Lanús y con la intención de frustrar el asalto, activó un dispositivo antirrobo que le dio una descarga eléctrica al ladrón.

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En un video se observa como mientras se encontraba estacionada verificando una dirección para un trabajo, fue interceptada por dos "motochorros" que circulaban en vehículos separados.

Ante la amenaza, la mujer entregó su celular y descendió de su motocicleta sin oponer resistencia física, refugiándose detrás de un árbol mientras veía cómo intentaban llevarse su vehículo.

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Sin embargo, al ver que los delincuentes iniciaban la marcha, activó desde una muñequera un dispositivo electrónico antirrobo que había adquirido recientemente. Este sistema le dio una descarga eléctrica de 6.000 voltios hacia una correa ubicada en el asiento del conductor.

Toda la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad, donde se observa al ladrón saltar de la moto tras el shock y después terminó escapando corriendo con dificultad del lugar.

Cómo funciona el dispositivo antirrobo

El dispositivo, conocido comercialmente como Shock-Bag, es de origen uruguayo y permite ser operado a una distancia de hasta 180 metros. Según explicó la propia víctima, decidió adquirirlo a través de un distribuidor en Argentina tras haber perdido cuatro motos anteriormente en otros robos.

"Estaba cansada de estar perdiendo permanentemente mi herramienta de trabajo", sentenció Déborah, comparando la potencia del dispositivo con la de una reja eléctrica.

Aunque el sistema cumplió su función primordial de permitir la recuperación del vehículo, la damnificada señaló que el delincuente logró llevarse su teléfono celular y que la motocicleta sufrió daños en los cambios durante el incidente.

Pese a que no se realizó una denuncia formal en primera instancia, la Justicia decidió intervenir de oficio. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 4ta de Lanús y la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

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