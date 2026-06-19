Accidente en el Acceso Sur: un motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y está grave

Un motociclista de 55 años resultó gravemente herido este viernes por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito sobre el Acceso Sur , a la altura de calle Catamarca, en Godoy Cruz.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7.40 y fue asistido por efectivos de la Comisaría 37° y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo con las primeras actuaciones, un Peugeot 208 conducido por una mujer de 32 años y una motocicleta Aprilia de 110 cc circulaban de norte a sur por el Acceso Sur cuando, por motivos que son materia de investigación, el rodado menor impactó desde atrás al automóvil.

A raíz del fuerte choque, el Peugeot terminó desplazándose hacia la banquina, mientras que el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad.

Al arribar al lugar, profesionales del SEC diagnosticaron al motociclista un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, la conductora del automóvil no presentó lesiones y fue sometida al correspondiente control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Personal policial trabajó en la escena para determinar la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.