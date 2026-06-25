Quini 6: los números de la suerte para ganar más de $1.365 millones

El Quini 6 tuvo este miércoles 24 de junio un nuevo ganador con un importante premio de más de 1.300 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.385.
Un solo apostador del país se llevó el premio tan codiciado del sorteo N° 3.385, correspondiente al miércoles 24 de junio. Los detalles.
El Quini 6 tuvo este miércoles 24 de junio un nuevo ganador con un importante premio de más de 1.300 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.385.
Según lo informado por la Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini 6, el apostador jugó en la localidad de Catriló (La Pampa) con la impecable fórmula 02, 03, 04, 07, 23 y 42 y se hizo acreedor de $1.365.711.656,40 en la categoría "La Segunda del Quini".
Si bien los premios de $2.744 millones (Tradicional Primer Sorteo) y otros $3.855 millones (Revancha) quedaron vacantes, hubo 33 ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $11.649.253,09 cada uno. Los números fueron 06, 10, 25, 33, 37 y 42.
01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41
Sin ganadores. Pozo vacante.
02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42
Un ganador de La Pampa con $1.365.711.656,40.
03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43
Sin ganadores. Pozo vacante.
06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42
Hubo 33 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $11 millones cada uno.
El domingo 28 de junio (sorteo N° 3.386), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $9.580 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.