Quini 6: los números de la suerte para ganar más de $1.365 millones

El Quini 6 tuvo este miércoles 24 de junio un nuevo ganador con un importante premio de más de 1.300 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.385.

Geólogos advierten que Mendoza podría registrar un terremoto tan destructivo como el de Venezuela: ¿Estamos preparados?

Por Ignacio de la Rosa

Las increíbles anécdotas del mendocino que recorrió el mundo para conseguir todas las firmas de la Selección

Según lo informado por la Lotería de Santa Fe , organizadora del Quini 6, el apostador jugó en la localidad de Catriló (La Pampa) con la impecable fórmula 02, 03, 04, 07, 23 y 42 y se hizo acreedor de $ 1.365.711.656,40 en la categoría "La Segunda del Quini".

Si bien los premios de $2.744 millones (Tradicional Primer Sorteo) y otros $3.855 millones (Revancha) quedaron vacantes, hubo 33 ganadores en la modalidad "Siempre sale" con $11.649.253,09 cada uno. Los números fueron 06, 10, 25, 33, 37 y 42.

01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41

La Segunda del Quini

02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42

Un ganador de La Pampa con $1.365.711.656,40.

Revancha

03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43

Sin ganadores. Pozo vacante.

Siempre Sale

06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42

Hubo 33 ganadores, con cinco aciertos, que se llevan más de $11 millones cada uno.

Próximo sorteo Quini 6 - domingo 28 de junio con $9.580 millones de pozo

El domingo 28 de junio (sorteo N° 3.386), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $9.580 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte Miércoles 24 de junio: un pampeano ganó más de $1.365 millones en el Quini 6 LA

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Quini 6 de $2.870 millones: la cifra que se deja ARCA y cuánto le queda de bolsillo al ganador En Argentina, aún rige el impuesto sobre los premios de juegos de azar

¿Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.