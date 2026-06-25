Manuel Pascual Merlo en Ciclo Pilares IA: el uso de inteligencia artificial y datos en tiempo real en el agro

Manuel Pascual Merlo , Gerente de Nuevos Negocios en Fersam Agroindustrial, afirmó en el Ciclo Pilares que la transformación digital del agro requiere un enfoque estratégico basado en la validación directa en el terreno para achicar la brecha de adopción tecnológica y dinamizar la competitividad sectorial.

La implementación de tecnologías aplicadas permitió que una de las empresas agropecuarias del grupo incrementara su EBITDA de 2,7 millones de dólares a 7,7 millones de dólares en un período de tres años. El plan de intensificación productiva elevó el índice de hectáreas cultivadas de 1,14 a 1,6 por año , lo que logró producir prácticamente un 30% más con los mismos recursos. El modelo de innovación abierta consolidó el hub Validagro, una aceleradora a campo que el año pasado recibió 43 propuestas y que en este período preseleccionó 14 finalistas sobre un total de 58 proyectos postulados de nueve países.

La reconversión corporativa en el sector agropecuario extensivo exige la superación de las dinámicas de administración tradicionales para incorporar esquemas financieros y operativos de alta eficiencia. El cambio de paradigma implica gestionar los establecimientos bajo un planeamiento estratégico alineado con incentivos concretos para el personal.

"El campo argentino, en lo que es el agro extensivo, históricamente tuvo un retorno de inversión del 3%", explicó Pascual Merlo. Al respecto, señaló que el desafío actual consiste en abandonar la lógica histórica de expandir la superficie mediante la compra de nuevas tierras para concentrar los esfuerzos en hacer mucho más con las mismas hectáreas.

La base fundamental para la digitalización de los procesos productivos radica en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que dé soporte a las herramientas de precisión. La inversión en conectividad rural permite la captura de datos georreferenciados en tiempo real y optimiza la toma de decisiones operativas.

Pascual Merlo precisó que la compañía garantizó un piso de consumo de 150.000 dólares para que una firma de telefonía instalara una antena en la zona de operaciones. "Eso nos llevó a conectar el campo completo, y hoy todo el predio tiene 4G", indicó el directivo, quien agregó que la cobertura facilitó el montaje de una central de monitoreo unificada. El sistema integra sensores en las aguadas ganaderas y el seguimiento de la flota vehicular para mitigar los riesgos del personal.

Eficiencia e innovación sobre la innovación

El uso de herramientas de diagnóstico satelital y de inteligencia artificial redefine la inversión en insumos agrícolas. La dosificación variable por ambientes y la aplicación selectiva de productos fitosanitarios mitigan el impacto ambiental y aceleran el recupero del capital invertido.

"Esta tecnología nos permite entender que el promedio es mentiroso", subrayó Pascual Merlo. El especialista detalló que la incorporación de drones y mapas satelitales para la detección de malezas reduce sustancialmente el empleo de herbicidas. El ejecutivo remarcó que el retorno de la inversión de un equipo de 200.000 dólares se recuperó en apenas un año y medio gracias a un ahorro de hasta el 90% en fitosanitarios. Asimismo, precisó que mediante la startup Sumá Verde aplican inteligencia artificial por imágenes para la verificación de calidad de semillas en silos.

El nudo gordiano de las economías regionales

El principal obstáculo para la masificación de la tecnología agropecuaria no radica en el costo inicial de las herramientas, sino en la falta de escala y en la resistencia cultural derivada del desconocimiento sobre el retorno económico de las inversiones.

"Cuando uno habla con las startups, todo brilla y todo parece espectacular", advirtió Pascual Merlo. Sostuvo que los productores medianos y chicos carecen de la espalda financiera para absorber el riesgo de co-construir soluciones en desarrollo. La articulación del hub Validagro junto a la Universidad Austral, CREA y corporaciones globales busca documentar rigurosamente el impacto económico para traccionar al sector. El directivo reconoció que el 60% de las grandes empresas innova activamente, mientras que en las estructuras atomizadas la adopción es cercana al cero por ciento.

Frente al complejo escenario de Mendoza, caracterizado por minifundios, escasez hídrica y falta de relevo generacional, el especialista destacó que el nudo gordiano para romper la inercia y viabilizar la tecnología en producciones de menor escala es la colaboración a través de un camino asociativo.