Vendimia 2022: qué pasará con el carro de Guaymallén y su “representante” Sofía Grangetto

La Ciudad de Mendoza será escenario este fin de semana de su desfile vendimial, una de las actividades más populares y convocantes de la Vendimia. Este viernes las calles se iluminarán con la Vía Blanca y mañana sábado será el turno del colorido Carrusel. La gran incógnita es si el departamento de Guaymallén estará presente con su representante Sofía Grangetto.

Sofía Grangetto, soberana del departamento en 2020, fue designada por el propio municipio como representante, luego de que la justicia fallara en contra de la ordenanza que prohibía la elección de la reina de la Vendimia en sus fiestas distritales y departamental.

Lo que aún no está claro es si Grangetto realizará el recorrido vendimial con los atributos reales o no. Frente al panorama actual, se presume que la joven irá como representante y no como reina, ya que anteriormente ha expresado estar de acuerdo con la eliminación de la figura de la reina en ese departamento. Además, la representante de Guaymallén no ha asistido a los eventos del calendario oficial de Vendimia, ni está conviviendo con las otras soberanas en el Hotel Fuente Mayor.

Al consultar al municipio, Los Andes pudo saber que el departamento estará presente en la Vía Blanca y en el Carrusel con su carro, y que Sofía será parte del recorrido junto a los cultores del trabajo.

Si bien, aún no se sabe cuál será la temática del carro de Guaymallén, desde la municipalidad informaron que harán un reconocimiento a los cultores del trabajo tal como se ha realizado en el resto de los eventos del departamento.

Sofía Grangetto - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“En las vendimias distritales y otros eventos se reconocieron a cultores del trabajo . Es decir, a aquellas personas del departamento que han aportado y aportan su labor y compromiso por el bien social de Guaymallén”.

Y aclararon: “Productores agropecuarios, trabajadores de la tierra, representantes del sector productivo local, arte y cultura, labor solidaria, desarrollo en ciencias sociales, desempeño deportivo, educación, industria, desarrollo comercial, responsabilidad social empresaria, jóvenes emprendedores, compromiso con el medio ambiente, trabajadores esenciales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, entre otras categorías. Justamente, estos homenajes intentan reflejar la cultura del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y la dedicación a la comunidad”.

De esta manera, los habitantes de Guaymallén contarán con su representante, pero esta vez de una manera distinta lejos de la tradición.

LA REINA “BLUE” DE GUAYMALLÉN DIRÁ PRESENTE

Pese a la negativa del municipio de Guaymallén, la Comisión de Reinas del departamento, junto con la Comisión de Reinas Nacionales, y el apoyo de vecinos del departamento, disconformes con la medida, lograron coronar a su soberana en una celebración paralela realizada en diciembre en Maipú.

Julieta Lonigro, la "reina blue" de Guaymallén, estará en la Vía Blanca y el Carrusel, pero de otro modo - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Allí fue elegida Julieta Lonigro, la conocida “reina del pueblo”, quien dirá presente tanto en la Vía Blanca como en el Carrusel. Si bien no realizará el tradicional recorrido, se pudo saber que estará en un punto fijo acompañada por su corte, familiares y quienes la reconocen como representante de Guaymallén.