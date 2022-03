La política juega en Vendimia: Gobierno nacional y Juntos por el Cambio tienen agenda variada

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia se apresta para ser vidriera de la dirigencia política. Peronistas y radicales foráneos llegan a Mendoza para participar de varios eventos. Aunque no sea un año electoral, la rosca no se toma descanso. Desde el Pro no desembarcan figuras nacionales.

Ministros del gabinete de Alberto Fernández bajarán línea de la gestión nacional con vistas al 2023, pero la oposición no se queda atrás. El acto de asunción de autoridades en San Rafael con fuerte respaldo de la UCR bonaerense y nacional fue la antesala de actividades partidarias en Mendoza.

La laguna por los votos para el 2023 invita a todos a pescar, o a probar sus dotes de conquista en un electorado mendocino que rechazó a Alberto Fernández pero en donde el peronismo se ilusiona con remontar. Juntos por el Cambio mueve fichas por el liderazgo y esboza posibles fórmulas con mendocinos como protagonistas.

La asunción de autoridades de la Unión Cívica Radical en San Rafael reúne a fuertes figuras del radicalismo nacional. El presidente del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales llegó sobre la hora al evento, que contó con la presencia del diputado nacional Facundo Manes. Su compañero cordobés Mario Negri tenía intenciones de asistir, pero la reunión en la Cámara Baja por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dilató los tiempos y finalmente llegará esta tarde.

Otra de las legisladoras de Juntos por el Cambio que llega a la provincia es la senadora nacional Carolina Losada. La dirigente santafesina se reunirá cerca de las 11 con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez y seguramente habrá caminata por el centro.

De la recorrida, que terminará con un café en algún local céntrico, participará también su compañero de banca, Alfredo Cornejo que tiene previsto reunirse con el intendente de Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira.

Cerca del mediodía, las puertas del Comité de la UCR en Mendoza abre las puertas para el Foro de Intendentes del cual formarán parte los jefes comunales radicales, Gerardo Morales y Cornejo. En la tarde quien congregará a los correligionarios será Facundo Manes para dar una charla en el Parque TIC de Godoy Cruz.

Las presencias si bien pertenecen a Juntos por el Cambio, se enrolan en la tropa radical. Desde el Pro no vendrán figuras de peso, salvo un grupo de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta no será parte de los festejos vendimiales, y fuentes cercanas aclararon que no estaba previsto que viniera.

El único rostro que estuvo en Mendoza fue el de Patricia Bullrich que participó de un desayuno en Bodega Los Toneles pero no se quedó al resto de las actividades. El dato es llamativo y en el terreno de las especulaciones, podría vincularse con lo que pasó esta semana en la apertura de sesiones del Senado. El Pro se fue ante las críticas del presidente Alberto Fernández, pero la UCR y el resto de Juntos por el Cambio se quedó. Sin embargo, se desdramatizó el tema y no dieron algún motivo puntual por la ausencia de caras conocidas.

La agenda peronista con presencia radical

El Frente de Todos aprovechará la visita del titular de Agricultura, Julián Domínguez para hablar de la gestión en los sectores productivos. Hoy habrá un almuerzo, del que también participará el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa y la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

Matías Lammens, ministro de Turismo es otra de las espadas nacionales de primera línea que llega a Mendoza, pero no está confirmado aún de qué actividades participará.

Fernanda Raverta, la titular de ANSES, está armando las valijas. En el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), junto a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, la funcionaria nacional dará precisiones sobre el inicio de trámites jubilatorios del régimen previsional especial para trabajadores y trabajadoras de establecimientos viñateros y contratistas de viñas.

Por la tarde, la inauguración del cajero automático en el barrio La Favorita cerca de las 17, convocará nuevamente a la senadora nacional. Hasta allí llegará el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. El jefe comunal no se perderá el corte de cinta y más de una vez ha surfeado la grieta en inauguraciones en donde el peronismo nacional ha tenido presencia.

¿Portezuelo tendrá novedades? Está confirmado que viene la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis. En el Gobierno sostienen que declaraciones de ella a medios del sur nacional, en donde habría dicho que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental antes de empezar a construir la mega represa, hicieron cambiar la estrategia. Desde ese momento el Ejecutivo fue a fondo con el laudo presidencial para darle certidumbre a la obra. Ella desmintió esas declaraciones.

Siempre hay un evento vendimial que reúne a todos y todas: el desayuno que organiza la Coviar. Nadie de la política quiere perderse la rosca, que arranca muy temprano finalizando cerca de las 10 para darle inicio al Carrusel.