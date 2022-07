Una parrilla argentina está entre los mejores restaurantes del mundo

Dos restaurantes argentinos se encuentran entre los 100 mejores del mundo. Se trata de la parrilla Don Julio, que se ubicó en el puesto 14 y Mishiguene, en el lugar 88. Ambos están en la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes se publicó la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, cuya gala de premiación se realizó en Londres.

Según informó Infobae, en 2020 Don Julio había sido consagrado por los Latin America’s 50 Best Restaurants como el Mejor Restaurante de América Latina y en 2021 se ubicó en el puesto 13 de The World’s 50 Best Restaurants.

Este año el primer lugar lo ocupó el restaurante Geranio de la ciudad de Copenhague. El segundo puesto fue para el restaurante peruano Central, ubicado en Lima.

Mientras que el restaurante español Disfrutar, en Barcelona, quedó en tercer lugar de esta clasificación de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Sobre la parrilla Don Julio

La parrilla Don Julio está ubicada en calle Guatemala 4691 de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurada en 1999 por Pablo Rivero, hijo y nieto de ganaderos originarios de Rosario, quien por entonces tenía poco más de 20 años

Según The World’s 50 Best Restaurants, su especialidad son los “cortes gruesos clásicos, vino argentino local y un verdadero maestro en la parrilla”.

“Toda la carne de res en Don Julio proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo en las afueras de Buenos Aires. Se almacena en una cámara de crianza climatizada durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima. Luego, pasa a manos de Guido Tassi, el especialista en embutidos que dirige la cocina, y finalmente al plato. Combina con el hermoso Malbec para vivir la experiencia completa”, describieron.

Gentileza Infobae

“Mientras que Don Julio sirve casi todas las partes de la vaca, el dueño Pablo Rivero recomienda pedir cortes de la casa como bife de cuadril (bife de cuadril) y entraña (bistec de falda). Para empezar, opta por las empanadas de maíz amarillo, calabaza y queso y una selección de embutidos artesanales como el chorizo, la morcilla y la salchicha parrillera”, agregó.

The World’s 50 Best Restaurants

Los premios The World’s 50 Best Restaurants se conceden desde 2002 por 1.080 “expertos independientes” (cocineros, periodistas especializados, propietarios de restaurantes, “gourmets viajeros”, etc.) que puntúan sus experiencias en los últimos 18 meses.

Distribuidos en 27 regiones del mundo, cada uno puede elegir 10 restaurantes, de los cuales al menos tres deben estar fuera de su región geográfica.