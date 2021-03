La impensada renuncia de Germán Martitegui a un a puesto clave: “No siento que pueda ser parte de esto”

Este viernes la noticia sobre una renuncia comenzó a correr por las redes sociales y al cabo de algunas horas se confirmó que el autor de una extensa carta poblada de razones era de Germán Martitegui.

Siendo parte del programa de televisión más exitoso de la televisión argentina desde 2017, “MasterChef Celebrity” en Telefé el jurado tuvo razones más que justificada para manifestar: “No siento que pueda ser parte de esto, ni como juez ni como chef”.

Finalmente se supo que el alejamiento del jurado más exigente del reality de cocina del canal de las pelotas era del The World’s 50 Best Restaurants y no del programa de televisión.

Germán dio un paso al costado a uno de los puestos más codiciados por el mundo culinario: el de jurado de The World’s 50 Best Restaurants, los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

Una de las razones más fuertes que llevaron al profesional a tomar este decisión es “no estar más en sus listas”, luego agregó: “Agradezco a todos el apoyo por todos estos años y siento que también se los tengo que explicar a ustedes”.

La pandemia por el coronavirus y la crisis económica también fue otro punto que llevó al chef a tomar la decisión: “estoy obligado a votar por los mejores restaurantes del mundo pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión”.

“Desde hace algunos años, estoy descontento con el sistema 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influyendo en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque es mejor mantener mi posición en la lista”, dijo y luego subrayó que este sistema crea “una competencia que no me gusta entre chefs y que se ha acentuado con el tiempo”.