Es uno de los restaurantes más caros del mundo pero cerrará porque no genera ganancias

La cocina no siempre es rentable y tener precios altos en el menú no garantiza que no puedas tener pérdidas. Esto es lo que le pasó el reconocido restaurante Noma, situado en Copenhague, Dinamarca, considerado uno de los mejores del mundo, según la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

El local tiene un menú con maridaje especial a un precio de 5 mil coronas danesas, lo que equivale a 670 euros y $95.000 aproximadamente al cambio oficial. Sin embargo, a pesar de los precios, que en apariencia darían ganancias aseguradas, no ha sido capaz de producirlas en el 2021. Por el contrario registró una pérdida neta de 1,69 millones de coronas (227.00 euros y más de 32 millones de pesos) durante el año pasado, según lo presentado ante la Autoridad Comercial Danesa.

Este déficit ocurrió a pesar de haber recibido el apoyo económico del gobierno danés, que le entregó 10,9 millones de coronas en compensación por la estricta cuarentena que impuso durante la pandemia por Covid-19. Además en el 2020 había registrado una suba en las ganancias, según informó Bloomberg.

Cierre temporal

En el 2017 Noma también sufrió pérdidas, pero en ese entonces fue cuando su jefe de cocina y propietario, René Redzepi, cerró un año el restaurante para trasladarse a un nuevo lugar.

René Redzepi es el chef y propietario de uno de los mejores restaurantes del mundo.

En este 2022 el chef también planea cerrar temporalmente su local en Copenhague, según informaron en su cuenta de Instagram. “Este otoño e invierno, estamos viajando de nuevo. Todo nuestro equipo irá a algún lugar del mundo a cocinar y aprender. El anuncio completo de hacia dónde vamos tendrá lugar más adelante este verano”, explicaron.

Recién en 2023 volverán a abrir, pero de manera renovada: “Cuando volvamos a Copenhague a principios de 2023, comenzaremos nuestro último año con noma como lo conocemos”.