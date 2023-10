Una pareja de Las Heras tuvo a su séptimo hijo varón y no sabía que ahora son “familia” con el Presidente Fernández

Hermoso y cachetón, Emir Nemías Luna, que nació en el Hospital Lagomaggiore el pasado lunes 2, es el séptimo hijo varón de un humilde matrimonio de Las Heras y pasará a ser el ahijado del presidente Alberto Fernández.

Emir pesó 2,980 kg y su nombre fue elegido por Fabricio, su papá y mientras duerme plácidamente en los brazos de su mamá Romina, que está a punto de recibir el alta luego de la cesárea. Ninguno sabía no tiene la mínima consciencia de que podría convertirse en el ahijado de Alberto Fernández o del próximo presidente o presidenta.

“La verdad, no entiendo mucho de esto, pero cuando supimos que venía otro varón a través de la ecografía todo el mundo me alertó sobre esta tradición. Deberemos cumplir con el trámite correspondiente y nos vendrá muy bien toda ayuda que podamos recibir más allá de quién sea el padrino de Emir”, reflexionó Romina, en diálogo con Los Andes, a punto de partir para su casa del barrio Santa Teresita de Las Heras.

Romina, Fabricio y sus ahora siete hijos varones, Benjamín (16); Dante (14); Dylan (12); Angel (10); Antony (7), Tayler (2) y el recién nacido Emir viven en una casa alquilada por la que pagan con esfuerzo 25 mil pesos por mes.

“No estaba planeado. Fui al médico con muchos cólicos, un dolor insoportable, al igual que en el embarazo anterior. Por eso comencé a sospechar que estaba embarazada. Me medicaron para los cólicos y me indicaron un análisis, pero antes de que me sacaran sangre me hice un test de embarazo que dio positivo”, recordó Romina, para agregar: “Cuando finalmente me hice el examen de laboratorio, estaba de cinco meses”.

Lo cierto es que Emir llegó al mundo sano y hermoso unos minutos antes de la medianoche del lunes pasado, una semana antes de la fecha de parto. Lo hizo con la posibilidad de trascender ya que, si bien debido a la proximidad de las elecciones presidenciales aún es incierto quién será su padrino, no caben dudas de que será un presidente.

“¡No sabía nada de todo esto!”, exclama la mamá a este medio, y cuenta que “demasiado ocupada” está con su puñado de varones, con la casa, la comida y la escuela. Su esposo es albañil, trabaja en negro y repite que la familia sufre muchas necesidades y que no piensa tener más hijos.

“Lo que más anhelamos es la casa propia. Emir llegó sin planearlo pero es bienvenido y ojalá que sea con un pan bajo el brazo”, sostiene.

Si bien la cesárea iba a realizarse el lunes 9, cuando Romina se acercó a su última consulta en el Hospital Ramón Carrillo se encontró con que le había subido la presión. Por eso fue de inmediato derivada al Lagomaggiore, en ambulancia, bajo la indicación de que el bebé naciera enseguida.

“Y así fue, en pocas horas ya estábamos los tres juntos”, dice Romina. La atención de todo el equipo fue “maravillosa”.

“Es llorón, como todo bebé”, lo define su mamá, mientras cuenta que sus hijos son todos muy buenos y que los mayores suelen ayudarla con los menores.

Romina debutó como mamá a los 17 años y desde entonces, cada 24 meses, recibe un nuevo bebé en la familia. “Pero ya dijimos basta”, aclara, mientras ríe y cuenta que siempre se mostró tranquila pese a la hipertensión que la sorprendió una semana antes de la fecha programada.

“Todavía estamos sorprendidos con este revuelo. Como sea, también estamos felices por este bebé sano y hermoso”, concluyó esperanzada en todo lo que puede venir.

Qué dice la ley del séptimo hijo o hija

LEY Nº 20.843 “toda persona (hombre o mujer), cualquiera sea su edad, que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo, tendrá derecho a que el Estado nacional le asegure la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que curse en establecimientos educativos oficiales.

Esto incluye una beca anual que garantice los gastos para la educación. Además por tradición se le regala una medalle de oro.

Los padres lasherinos deberán solicitar la beca “Padrinazgo Presidencial”.

¿Cómo solicito por primera vez la beca?

