Una multitud de mendocinos marchó para conmemorar el día de la Memoria

Marcharon por el centro mendocino y fue multitudinario ya que una hora y media más tarde de inciada todavía seguía llegando gente a la casa de gobierno, punto de arribo. Este año se cumplen 20 años desde que se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Desde esa fecha hasta hoy, y antes también, la sociedad busca sanar, reconstruir, resignificar los dramáticos hechos de la última dictadura cívico-militar.

Ese día, de 1976, las Fuerzas Armadas avaladas por una parte de la sociedad y de fuerzas políticas y económicas internacionales despojaron del poder al gobierno constitucional de María Estela Martínez, quien sucedió a su esposo Juan Domingo Perón – de quien era su vicepresidenta- tras su muerte, e iniciaron una etapa de terrorismo de Estado que se extendió hasta 1983 pero que tuvo a 1982, con la guerra de Malvinas, como uno de los periodos más negros de la historia Argentina.

Como cada año, la marcha tuvo la consigna tres palabras que calan hondo entre quienes sostienen que esa etapa negra del país no debe volver a repetirse jamás. Verdad, Memoria y Justicia, estas consignas en mayúscula, encabezaron la caminata que comenzó en el ex kilómetro cero de la provincia – San Martín y Garibaldi- y que culminó en la casa de Gobierno, donde se sucedieron una serie de oradores que expresaron sus ideas y sentimientos frente a la multitud.

Entre las organizaciones presentes estuvieron los familiares de los desaparecidos, HIJOS Mendoza, familiares de Sebastián Moro, SUR, Barrios de Pie, Fadiunc, La Bancaria, Union Ferroviaria, Sadop, Sute, La Cámpora y el PCR, entre otros. La mayoría de estas, vinculadas al Frente de Todos.

Miles de mendocinos se movilizaron por el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La movilización comenzó en San Martín y Sarmiento y finalizó en casa de Gobierno. Foto José Gutierrez / Los Andes

En el centro de la Ciudad estuvo la columna radical y de Libres del Sur, aliados del frente oficialista Cambia Mendoza. Ellos no llegaron a Casa de Gobierno, o al menos no sus banderas.

La marcha por las calles mendocinas

Con los rostros de los desaparecidos, a color, en las pancartas, fueron miles y miles los mendocinos que marcharon por las calles de Mendoza que culminó, con parada previa en Tribunales Federales, en la casa de Gobierno. Allí, el grito en apoyo hacia las madres de Plaza de Mayo, el abrazo del pueblo hacia ellas, y las proclamas de ¡Presente! fueron las más escuchadas.

“Yo soy familiar de detenidos. Este, para nosotros, es un día que es para hacer memoria, pero también es el día que los vio renacer. Es la grandeza de esta jornada. Hay que seguir luchando, porque aquello fue un genocidio, se perdió una generación completa. Lo bueno es que hoy, los jóvenes saben que tienen derechos, que se garantizan, porque se obtuvieron luchando. Algo que hace 46 años era imposible”, señaló Mariú Carrera una de las mujeres referentes del movimiento que lucha por la memoria de los desaparecidos en Mendoza.

Por su parte, el ex ferroviario Javier Aciar, señaló: “Soy un sobreviviente de la masacre del 76, a mi me echaron del ferrocarril en el 77, me metieron preso y me iniciaron consejo de guerra. Pero porque era menor zafé. Ahora, hay tontos y tontas que dicen que no hay 30 mil desaparecidos, pero esta marcha muestra que eso no es verdad. Es muy importante que se renueven las generaciones, esto no se va a olvidar jamás”.

Otros destacaron la vuelta a las calles del microcentro mendocino tras la pandemia. “Estamos muy felices de reencontrarnos en la calle. Para que se escuche el grito por los 30 mil desaparecidos. Nuestros compañeros lucharon por un mundo mejor y estamos todos juntos en esta hermosa tarde”, dijeron desde los parlantes de casa de Gobierno.

Condenados y deuda pendiente

Recordemos que, hasta el momento, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas desde el primero de los juicios de este tipo celebrado en 2006 tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.

Esas cifras surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales, según precisó el sitio especializado Fiscales.gov.ar. Entretanto, 542 personas están actualmente procesadas, 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria.

Además, hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos. También hay 22 personas que se encuentran prófugas de la justicia, desconociendo su paradero. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

Actividades en los municipios

Emoción y reflexión fueron los sentimientos que marcaron la mañana del jueves en Godoy Cruz. Porque en lo que ahora es la Casa de la Cultura y la Memoria se descubrió un tótem que recuerda que allí hubo un centro clandestino de detención y tortura. Las palabras Memoria, Verdad, Justicia y Democracia están erigidas en el edificio ubicado en Lavalle 88. “Días como hoy sirven para la conmemoración, para que se reclame justicia y que prime la verdad”, dijo el intendente de la comuna Tadeo García Zalazar.

Mientras tanto, la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Faingold, rememoró ese 24 de marzo de 1976. Esa fecha marcó el inicio de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, que se instaló en el país en uno de sus capítulos más oscuros. “Fue un momento muy duro de la Argentina que tenemos que recordar, ese día se instauró una verdadera dictadura, donde se suspendieron todas las garantías constitucionales”, comentó la funcionaria.

En San Rafael, la Plaza de la Memoria – que rinde homenaje a los desaparecidos y víctimas del proceso militar en el sur mendocino – fue escenario de un emotivo encuentro que reunió a funcionarios municipales, agrupaciones de derechos humanos y ciudadanos en general. El acto contó con palabras alusivas de Mariano Tripiana, hijo del desaparecido Francisco Tripiana, quien en su discurso expresó la importancia de que este día y la época que le sucedió permanezcan en la memoria para siempre.

En tanto, en Guaymallén de 20 hasta la media noche en la explanada municipal se realizó la proyección de video mapping con imágenes conmemorativas. Mientras que en Las Heras hubo actos protocolares durante la mañana. En Ciudad, hoy, se proyectará, como parte del ciclo de cine de terror “Aparecidos”, desde las 20, en el microcine municipal David Eisenchlas. Por último, el próximo 28 de marzo, en Santa Rosa habrá un acto en la plaza de la Villa Cabecera.