Una mujer se subió al escenario en pleno show de la Vendimia de Guaymallén e hizo topless: la tuvo que bajar seguridad

Que la música nos permite viajar mentalmente y trasladarnos a sitios y situaciones en las que no estamos físicamente no es ninguna novedad. Sin embargo, una fanática de Charly García, y quien se había acercado a disfrutar de la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén el domingo 4 de febrero en el Predio de la Virgen, lo dejó en evidencia. ¡Y de una forma no demasiado sutil que digamos!

La mujer, evidentemente amante de la obra del cantautor Carlos Alberto García Moreno, se subió al escenario mientras tocaba la banda tributo a Charly en el cierre de la fiesta. Ya de por sí, era un momento que no estaba previsto en la planificación del evento. Sin embargo, no todo quedó allí.

Vendimia de Guaymallén 2024 en el predio de la Virgen, se desarrolla la Fiseta departamental titulada Sueños de Vendimia Foto: Orlando Pelichotti Diario Los Andes

Y es que, cuando los artistas mendocinos se lucían con “No me dejan salir” en el escenario, la improvisada protagonista y bailarina realizó algunos movimientos con su cuerpo que rozaban lo sensual, aunque siempre combinado con el rock (gran protagonista de ese momento de la noche).

El detalle fue que, en un determinado momento y mientras la mujer movía con destreza su torso al son de la música, la ligera remera negra que vestía se deslizó hacia abajo por sus hombros, lo que dejó a la bailarina con sus pechos al descubierto durante algunos pocos segundos. Y, cuando la joven se percató, se acomodó nuevamente la remera para cubrir el toples imprevisto que había protagonizado y seguir bailando.

Una mujer se subió al escenario en medio de la Vendia de Guaymallén e hizo toples: la tuvo que bajar seguridad. Foto: Captura Video

SEGURIDAD DEBIÓ BAJAR A LA MUJER QUE HIZO TOPLES EN LA VENDIMIA DE GUAYMALLÉN

Luego del accidente que dejó con el torso al descubierto a la bailarina, e intentando no romper con el ambiente de distensión y buena onda que se había generado en el cierre de la Vendimia de Guaymallén, personal de seguridad subió al escenario para intentar bajar a la sorpresiva bailarina.

Pero cuando la improvisada artista vio que iban a su encuentro, eludió a los primeros guardias, sin bajar del escenario. Mientras tanto, los artistas seguían con su repertorio en homenaje a uno de los grandes monstruos del rock nacional.

Tras eludir en un par de ocasiones a los guardias, finalmente lograron rodear a la mujer (más de 3, también mujeres) y la bajaron del escenario. Mientras todo esto ocurría, los músicos continuaron con su música y no interrumpieron el show en ningún momento.

Una mujer se subió al escenario en medio de la Vendia de Guaymallén e hizo toples: la tuvo que bajar seguridad. Foto: Captura Video

GUAYMALLÉN YA TIENE A SU REPRESENTANTE PARA LA VENDIMIA

Cerca de 8.000 personas asistieron a la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén, que se celebró el pasado domingo 4 de febrero y tras ser reprogramada luego de la fuerte tormenta que se registró el viernes 2.

Angelina Franco Leiva y Dana Quiroga fueron votadas por los guaymallinos como reina y virreina departamentales de la Vendimia, respectivamente.

Para el cierre de la fiesta, y que fue el momento del toples y toda la situación descripta, quedó la puesta en escena de la muestra musical “Tengo que volverte a ver”, un homenaje a Charly García y creada en el contexto de los 40 años de “Clics Modernos”.

El número final tuvo a los artistas Juan Emilio Cucchiarelli (piano) y Joaquín Guevara (bajo) como protagonistas, y la banda se completó con Exequiel Stocco (voz), Yoyo Sevilla (guitarra), Matías Gorordo (percusión electrónica) y Gonzalo Gorordo (batería).

