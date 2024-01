Una mendocina logró ser licenciada en Acompañamiento Terapéutico estudiando a distancia porque en Mendoza no existe esta formación

Yamila Sánchez es la primera licenciada en Acompañamiento Terapéutico en ejercicio en Mendoza, un título que logró formándose fuera de la provincia. Es que según contó, dentro de la oferta que hay a nivel local no se incluye la profesionalización de la actividad y tampoco la matriculación, algo que sí existe en otras jurisdicciones. Por ello, es una promotora del acceso a estos recursos que considera necesarios dado que permiten contar con las herramientas que hacen al trabajo interdisciplinario que realizan con otros profesionales.

Explicó que en Mendoza pueden realizarse cursos o diplomaturas con una duración de entre 6 meses y un año. Otra alternativa que se presenta es que hay quienes estudian la carrera de Psicología y se dedican a esto. Pero ella quería ir por más y por eso, apeló al estudio a distancia para obtener su credencial.

Asegura que fue un gran esfuerzo, ya que lo hizo en instituciones privadas con el correspondiente pago de cuota. Le llevó 5 años.

Por eso, cree que sería una gran apuesta incorporar esta propuesta por parte de la oferta que tiene la provincia o alguna otra instancia que la haga accesible.

Gran esfuerzo

Yamila Sánchez es mendocina logró ser licenciada en Acompañamiento Terapéutico estudiando a distancia porque en Mendoza no existe esta formación Es la segunda en obtener este título y la única en ejercicio Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La mayoría la conoce como Lobelia, el nombre que le habrían puesto y no fue. Tiene 40 años.

Aclara que hay otra chica que tiene matricula pero no ejerce. Actualmente trabaja en el área de Salud Mental del Servicio Penitenciario y en un centro de día.

Dijo que para esta formación “no hay nada público, hemos presentado el proyecto en varios IES pero no le dan trámite”, relató. Se trata de Institutos de Formación Superior.

“Tuve que estudiar los tres primeros años de mi carrera en la Universidad de la Cuenca del Plata y los dos años siguientes en la Universidad del Gran Rosario”, relató. Lo hizo a distancia, lo cual fue una gran oportunidad y entre un título y otro empezó a trabajar.

Contó sobre la realidad local: “Hay un montón de acompañantes terapéuticos, pero estudian en cursos o diplomaturas, nadie sigue estudiando la carrera porque en Mendoza no la exigen, somos unas de las pocas provincias en que no existe la carrera ni se pide la matrícula (...) en otras provincias tienen matrícula porque somos profesionales de la salud”.

Relató que cuando quiso estudiar no estaba la tecnicatura en Mendoza: “Y no me pareció ético trabajar con personas con trastornos mentales, quería una formación más completa que me diera la matriculación para el día de mañana”. Es que además, de ese modo su título sería válido en otras jurisdicciones.

En cuanto al costo que debió asumir dijo que fue bastante pero que era un poco más de lo que debía pagar por una diplomatura local.

Por hacerlo a distancia tuvo que generar estrategias para la evaluación. “Tuve que armarme para hacer las prácticas, porque eran prácticas supervisadas y talleres de casos y tuve que buscar centros de día a ver si me autorizaban las prácticas, me supervisaban a distancia, por videollamada, y en la licenciatura , la práctica final la hice en el Servicio Penitenciario y supervisaban mis compañeros”, contó sobre su experiencia.

Le llevó tres años y medio para la tecnicatura y dos años más para la licenciatura.

“Me costó bastante - continúa- traté de tenerlo al día porque pagar la cuota no era fácil, también me costó bastante conectarme a lo digital, a mi edad fue un desafío porque nunca me forme a distancia”. Se recibió en 2023.

Yamila Sánchez es mendocina logró ser licenciada en Acompañamiento Terapéutico estudiando a distancia porque en Mendoza no existe esta formación Es la segunda en obtener este título y la única en ejercicio Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y contó que incentiva a las chicas que trabajan con ella para que lo hagan a distancia. Relató que tuvo materias como Psicofarmacología, Neuropsicología y Neurociencias que son muy importantes para ellas y eso no lo enseñan en un curso.

“Somos un agente de salud y formamos equipos interdisciplinarios en Salud Mental, un recurso super flexible, y posibilitar estrategias singulares en cada caso, tratamos de trabajar en la cotidianidad de la persona en lo singular y lo vincular, entonces necesitamos tener un conocimiento amplio para insertarse en un equipo interdisciplinario”, explicó respecto de su actividad. En definitiva, resumió que crean herramientas para mejorar la calidad de vida cotidiana de las personas.

Ahora, busca impulsar la generación de la tecnicatura en Mendoza, considera que sería una gran apuesta por parte de gobierno para acceder a una buena formación, accesible y que se puedan matricular los profesionales.