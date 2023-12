Un tiktoker se burló de su madre porque una “vagabunda” le rechazó un café y los usuarios estallaron de ira

Un tiktoker generó indignación en los usuarios de la red social china al burlarse de su madre. La mujer quiso hacer una “buena acción” pero como el resultado no fue el esperado su hijo se río de ella en la cara.

“Mi madre tiene complejo de Lady Di y le va a comprar café a una de las ‘homeless’ más famosas de Barcelona”, dijo Alberto en un video que compartió en la red social. La mujer se acercó a un grupo de personas en situación de calle y les quiso dar una bebida caliente.

“Buenos días, le traigo un cafecito caliente”, expresó la mujer en la secuencia de pocos segundos. La mujer le rechazó el café pero le aceptó otros alimentos que traía en la mano. Al parecer, ya había tomado café.

Al ver esto, el joven comenzó a reírse a carcajadas de su madre. “Se lo ha rechazado, se lo ha rechazado”, expresó. “¿Qué opinas al haber sido rechazada por una vagabunda?”, le preguntó a su madre mientras esta aun sostenía su café en la mano.

“Nada, porque me lo tomo yo. Peor para ella, no hay mal que por bien no venga. Me lo tomo yo”, respondió la mujer. La actitud burlona tanto de la madre como del hijo generó indignación en los usuarios. Tal fue la reacción de los usuarios, que el protagonista tuvo que poner su cuenta en privado.

“Solidaridad pero solo si hay cámaras”; “¿Pero este clasismo y esta aporofobia de dónde sale?”; “Qué vergüenza, la gente que se quiere hacer famosa con videos así, asquerosos”; “Tengo la sensación de que los pijofachas antes solo fantaseaban con hacer estas cosas. Pero ahora parte de perpetrarlas las graban y las difunden”, fueron algunos de los comentarios.

