Una joven de 21 años, identificada como @croissantwoman en redes sociales, tomó una decisión drástica al renunciar a su trabajo apenas después de su primer día laboral. La historia, compartida en su cuenta de TikTok, generó atención debido a las condiciones laborales que consideró inaceptables.

La joven canadiense relató que inició su empleo como vendedora en una tienda a principios de 2023. Aunque fue contratada a tiempo completo con un salario mínimo, las condiciones laborales impuestas durante su capacitación la llevaron a reconsiderar su permanencia en la empresa.

“No representaba mucho dinero, pero era un trabajo. Así que entré al local y una señora me capacitó. Era muy simpática, me abrió la puerta y comenzó a enseñarme a manejar la tienda, apagar la alarma (...)”, contó la tiktoker.

Durante la jornada laboral, la mujer le asignó responsabilidades adicionales no mencionadas previamente como el manejo de la caja registradora, la gestión del correo electrónico de la tienda y la coordinación de envíos de productos comprados en línea. A pesar de la sorpresa inicial, la joven estaba dispuesta a asumir estas tareas extras. “Si querían que hiciera estas cosas extra, realmente no era un problema para mí. Pero me estaban pagando el salario básico cuando tendría que cobrar como mínimo uno o dos dólares más por hora por hacer eso”, aclaró.

Renunció a su trabajo el primer día luego de descubrir condiciones laborales inaceptables. @croissantwoman.

“Incluso con esa novedad, reflexioné: ‘Bueno, un trabajo es un trabajo’. Yo ya sabía cómo hacer todas estas cosas adicionales, por lo que no sería un gran problema”, pensó, sin embargo, la situación dio un giro cuando descubrió que no tendría derecho a tomar descansos durante las ocho horas de trabajo. Este impedimento fue el factor decisivo que llevó a la joven a renunciar a su nuevo empleo.

“Me metí en el coche y me dije a mí misma ‘probá una semana más de trabajo’, pero después me dije a mí misma: ‘Nunca más quiero volver allí’, Y no es que le tire odio a la empresa (...) Creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar esto de mí? Vamos... Fue demasiado que me pagaran el salario mínimo”, finalizó el video indignada.

