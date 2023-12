Se enamoró del carnicero de su barrio y tomó una decisión que sorprendió a todos

La plataforma de TikTok se convirtió en escenario de una historia de amor inesperada que capturó la atención de millones de usuarios. Romina, una joven que rara vez visitaba la carnicería de su barrio debido a su dieta vegetariana, fue al lugar para comprar milanesas para su hermano. Lo que nunca imaginó es que este viaje rutinario la llevaría a enamorarse del carnicero.

El relato de esta historia de amor atípica lo compartió la usuaria @ro.mi.na.j en TikTok, donde Romina, radióloga de profesión, expresó su sorpresa y emoción por el flechazo inesperado. “No puede ser, me enamoré del carnicero”, comentó en el video, antes de revelar su plan de volver a la carnicería para entregarle su número al joven.

La narración continua cuando Romina regresa a la carnicería y, con nerviosismo, le ofrece al carnicero su número para poder charlar más. La respuesta positiva del joven desató la alegría de la tiktoker, quien salió de la carnicería emocionada y compartió su felicidad con los más de 350 mil seguidores que tiene en la red social china: “¡Me dijo que sí! Estoy enamorada, no, no, no, no, estoy enamorada”.

EL VIDEO TUVO UNA AMPLIA REPERCUSIÓN EN TIKTOK

“Le tiré la caña al carnicero”, escribió. El video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de 4 millones de reproducciones y casi 500 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios expresando su interés por conocer al carnicero y compartiendo sus propias experiencias de encuentros inesperados.

“Necesitamos ver al carnicero”, escribió un usuario ansioso. Otro preguntó, “¿Te habló?”, mientras que algunos compartieron resultaron, la valentía de Romina: “Los ovarios que tiene esta mina me encanta”. “Mi novio trabaja en una carnicería, espero que no sea él jajaja”, fue otro de los comentarios destacados.

