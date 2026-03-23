Un programa nacional otorga becas para formación en arte, ciencia y tecnología: cómo acceder

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Se trata del programa Presente Continuo que lanzó una nueva convocatoria y se hace extensivo a “todas aquellas personas interesadas en la intersección entre ciencia , arte y tecnología ”. Es la cuarta edición.

La propuesta se ha consolidado como un espacio de formación, investigación y producción y que reúne a destacados profesionales y referentes internacionales, nace de la convicción de que la transformación tecnológica redefine las nociones tradicionales del arte.

De las 24 becas disponibles, la mitad son para residentes fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quienes además contarán con el apoyo para el traslado y alojamiento por parte del programa.

La propuesta incluye apoyo para el primer año de formación y residencias en universidades e instituciones internacionales para el segundo año.

Los becarios, a la largo del año, acceden a:

Tres masterclasses y workshops con destacados profesionales del ámbito artístico, científico y tecnológico.

con destacados profesionales del ámbito artístico, científico y tecnológico. Un equipo que genere un proyecto colaborativo que finaliza en noviembre con la presentación de un prototipo.

que finaliza en noviembre con la presentación de un prototipo. La posibilidad de hacer residencias de creación e investigación en el exterior durante el segundo año. FF Becas Artistas, investigadores, curadores, tecnólogos, científicos interesados en apostar a su formación podrán participar del acceso a becas que otorgan la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams.

La convocatoria estará disponible hasta el 30 de marzo, a las 23.59 horas, en la web del programa, al igual que las bases y condiciones: www.presentecontinuo.org

Cuáles son los objetivos de la propuesta

Según detalla la organización, Presente continuo surge a partir de dos preguntas centrales: ¿cómo las tecnologías de la cuarta revolución industrial están modificando la forma de producir arte? Y, ¿cómo puede el arte ayudar a comprender el mundo que esas tecnologías están forjando?

Sus principales objetivos son:

Diseñar acciones que promuevan el debate, el intercambio y la formación sobre el impacto y uso de las tecnologías de la industria 4.0 (realidad aumentada, inteligencia artificial, medios locativos, medios digitales, entre otros) en proyectos transdisciplinarios de los distintos sectores creativos y científicos.

sobre el impacto y uso de las tecnologías de la industria 4.0 (realidad aumentada, inteligencia artificial, medios locativos, medios digitales, entre otros) en proyectos transdisciplinarios de los distintos sectores creativos y científicos. Promover instancias de residencia, producción y exhibición de proyectos que exploren formas transdisciplinarias de expresión e interacción con audiencias y espacios diversos.

que exploren formas transdisciplinarias de expresión e interacción con audiencias y espacios diversos. Producir contenidos digitales y herramientas metodológicas que aporten un material teórico a la bibliografía sobre la temática producida en la región.

Formación con especialistas internacionales

En las ediciones anteriores, el programa contó con la participación a de artistas, curadores, científicos y tecnólogos de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Llos becarios se formaron con especialistas como Rafael Lozano-Hemmer, Guto Nóbrega, Maurice Benayoun, Heather Dewey-Hagborg (USA); Juan Cortés (Colombia), Daniel Canogar (España), Marcela Armas (México), Oscar Santillán (Ecuador, Países Bajos) y la curadora e historiadora Mónica Bello (España, Suiza).

Este año la participación internacional llega de la mano de Tania Candiani (México), Solimán Lopez (España) y Nicolas Kisic Aguirre (Perú-Estados Unidos).

Tania Candiani (México)

https://taniacandiani.com/

Centra su trabajo en la traducción, extendida al ámbito experimental mediante el uso de lenguajes visuales, sonoros, textuales y simbólicos.

Considera el universo sonoro como una herramienta capaz de expandir y transformar las percepciones, tanto humanas como no humanas. Entiende las políticas y prácticas feministas como una experiencia comunitaria, afectiva y ritual. Su producción suele involucrar grupos de trabajo interdisciplinarios en diversos campos, consolidando intersecciones entre arte, literatura, música, arquitectura, ciencia y trabajo, con énfasis en los conocimientos y técnicas ancestrales, las tecnologías y su historia en la producción de conocimiento.

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México; fue beneficiaria de la Beca Guggenheim para las Artes, la Beca de Investigación para Artistas del Instituto Smithsonian; y es artista residente en el CERN, en Ginebra, Suiza. En 2015 representó a México en la 56.ª Bienal de Venecia. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en museos, instituciones y espacios independientes, y forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Solimán Lopez (España)

https://solimanlopez.com/

Es un artista reconocido como el Fundador del Harddiskmuseum, OLEA biotoken y el movimiento Manifesto Terrícola. En su práctica artística emplea diversas tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, biotecnología, manipulación de ADN, electrónica, medios interactivos y arte 3D. Su trabajo se define como arte conceptual de nuevos medios, en el que explora los límites entre la creatividad y la tecnología.

Su influencia se ha extendido a nivel mundial, en eventos, centros de arte y museos de todo el mundo como OI Futuro – Bienal de Arte Digital en Brasil, ZKM Karlsruhe en Alemania, el Chronus Art Center en Shanghái, el Centre Pompidou en Francia, el Hermitage Saint Petersburg en Rusia y el Art Center Nabi-ISEA19 en Corea del Sur, entre otros.

Nicolas Kisic Aguirre (Perú-Estados Unidos)

https://www.nalac.org/es/members/nicolas-kisic-aguirre/

Nicolás Kisic Aguirre es un arquitecto peruano-estadounidense y artista sonoro transdisciplinario, que crea máquinas que exploran e iluminan la naturaleza social y política del sonido en el espacio público. Por su formación en arquitectura y una fascinación con las máquinas, diseña y construye instrumentos sonoros que exploran la conexión entre el espacio público, el poder, la tecnología y el sonido. Su práctica crítica y estética es de código abierto, colaborativa y profundamente comprometida con el público.

Su obra se ha presentado en el Museo del MIT, la Bienal de la Escucha, ISEA, Currents New Media, la Bienal de Venecia, la Semana del Diseño Holandés, el Festival Ars Electronica, la Conferencia Design Indaba y en otras experiencias e intervenciones en Japón, Chile, Alemania, Perú, Australia, Colombia y Estados Unidos.