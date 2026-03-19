19 de marzo de 2026 - 12:22

La DGE otorga becas a quienes estudien estas carreras prioritarias: requisitos

Es una estrategia implementada para favorecer el acceso a profesorados con alta demanda. Cómo acceder y cuáles son los requisitos.

DGE: Mendoza lanzó una nueva convocatoria de becas destinadas a estudiantes de profesorados considerados estratégicos

DGE: Mendoza lanzó una nueva convocatoria de becas destinadas a estudiantes de profesorados considerados estratégicos

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza lanzó una nueva convocatoria de becas destinadas a estudiantes de profesorados considerados estratégicos, en una medida que apunta a cubrir áreas con alta demanda docente. La iniciativa busca facilitar tanto el ingreso como la permanencia en carreras clave para el sistema educativo, especialmente en disciplinas científicas.

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Según informó la Dirección de Educación Superior (DES), dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE), ya se encuentra abierta la inscripción a las Becas Prioritarias 2026. El programa está dirigido, por un lado, a quienes ingresen en 2026 al primer año del Profesorado de Matemática, y por otro, a estudiantes que ya accedieron al beneficio en 2025, quienes podrán renovarlo para continuar sus estudios desde segundo a cuarto año en los profesorados de Matemática, Química y Física.

Por qué la DGE busca priorizar ciertas carreras

La política forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la formación docente en áreas críticas, donde se registra un déficit de profesionales. En ese sentido, el objetivo no solo es ampliar el acceso a la educación superior, sino también garantizar la continuidad y el egreso en carreras vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

“La formación de docentes en áreas prioritarias es un eje central de nuestra política educativa. Estas becas representan una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias y garantizar que más mendocinos puedan formarse en disciplinas estratégicas para el futuro de la provincia”, destacaron desde la DES.

La inscripción se realiza de manera online, a través del sistema de Gestión Académica de la Dirección de Educación Superior. Además, quienes estén interesados pueden acercarse a su Instituto de Educación Superior para recibir asesoramiento durante el proceso.

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“Con esta política, la Provincia reafirma su compromiso con una educación superior inclusiva, equitativa y orientada a las necesidades del sistema educativo, al reforzar la formación de nuevos docentes en áreas clave para el desarrollo de Mendoza”, remarcó el área.

Requisitos para acceder a las becas de la DGE

  • Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a y residir en la Provincia de Mendoza.
  • Ser egresado/a del nivel medio, permitiéndose la inscripción con asignaturas pendientes de acreditación hasta el turno correspondiente al mes de julio.
  • Estar inscripto o cursando como estudiante regular una carrera de formación docente prioritaria en un Instituto de Educación Superior (IES) dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza (DGE), de gestión estatal o privada.
  • Solicitar la beca dentro de los plazos fijados.
  • Haber cumplido dieciocho años al momento de la adjudicación del beneficio.
  • Cuenta en Banco Nación (excluyente)
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