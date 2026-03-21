Convocatoria a artistas y escritores: el éxito nos lleva a ampliar los horizontes

La convocatoria a artistas y escritores que lanzó Los Andes para este verano cierra justamente hoy, con el cambio de estación. Y el cierre de esta iniciativa nos lleva a hacer un balance que trae también un anuncio relacionado con las repercusiones de tal iniciativa. Y esa conclusión es muy clara: la respuesta a la convocatoria superó nuestras expectativas y eso lleva a nuestro medio no sólo a abrir una nueva, sino a ampliar los horizontes de difusión a los artistas.

Nuevas BASES para la convocatoria a artistas y escritores: Los Andes y Diario de Cuyo se unen para difundir sus obras

Cuando Los Andes lanzó la convocatoria de verano para publicar en nuestras páginas y en nuestra web los trabajos de los creadores locales, lo hizo tras un análisis del gran nivel y la evidente actividad creativa que Mendoza estaba mostrando, tanto en literatura como en otras artes, especialmente visuales.

Sin embargo, al ser una convocatoria que se lanzó en enero , recién comenzado el año, pudo haber corrido el riesgo de "pasar de largo" para algunos. Nada más alejado de lo que sucedió: apenas se publicó el anuncio y las bases, que fueron acompañados por una campaña publicitaria, la respuesta fue inmediata .

Como se sabe, Los Andes abrió una cuenta de mail especialmente dedicada a esta convocatoria. En el mismo día del lanzamiento, esa cuenta comenzó a llenarse. Si la proyección optimista de algunos aspiraba a recibir material que pudiera ser volcado los fines de semana en nuestro diario , eso quedó ampliamente superado. Dado que, en principio, la convocatoria se planteó para la época estival, era esperable que con dos trabajos por cada uno de los sábados y domingos con que contara el verano podíamos considerar que la convocatoria había alcanzado su objetivo. Pero los correos empezaron a acumularse y, a 10 días de iniciada la propuesta, el equipo de la redacción encargado de revisar los materiales advirtió que había que empezar a programar una publicación por día por lo menos.

Ahí se pudo ratificar la buena acogida de la propuesta, que también se replicó en los comentarios en las redes de Los Andes y en los propios correos que llegaban, donde junto con el material enviado (textos, obras de arte), los artistas se tomaban el tiempo para agradecer y elogiar la iniciativa.

Más de un centenar de obras

Así, cuando las previsiones razonables y optimistas podían haber hecho pensar que una cincuentena de obras podrían llegar a sumarse, los hechos demostraron otra cosa. Lo que recibimos fue más del doble de esa previsión.

Pero podemos hablar con números concretos. Fueron 118 los artistas (entre escritores, ilustradores y fotógrafos) que enviaron sus trabajos para sumarse a la intención de que su obra se difunda en las páginas y la web de Los Andes.

Entre esos 118 trabajos, hubo también un predominio claro en un género. ¿Cuál? El de cuento. Evidentemente, hay una gran producción narrativa en los escritores de Mendoza y, además, el formato de la convocatoria se prestaba para la extensión de esos escritos. Así fue que llegaron a nuestra casilla nada menos que 46 textos (entre relatos y series de microrrelatos), en estilos muy diversos.

Luego de la narrativa breve, fueron las obras de artes visuales —en sus muy distintas expresiones— las que llegaron para sumarse a esta propuesta. Así, entre obras pictóricas, ilustraciones, historietas y fotografías, recibimos la obra de 21 artistas. Vale decir que, para este segmento, tomamos la decisión editorial de destinarle siempre las páginas en color de nuestra edición impresa, y de ese modo permitir que las obras se lucieran en su máxima expresión.

En el tercer puesto del género de obras más recibidas por nuestra redacción, apareció (como no podía ser de otra manera) la poesía. En este punto es interesante hacer notar que muchas veces la publicación de obras poéticas resulta un desafío para los diarios, porque los poemas suelen apelar a formas expresivas de difícil traslación a los formatos (tanto digitales como impresos) de los diarios, no sólo de Los Andes. Sin embargo, también procuramos editorialmente ser fieles a cada propuesta estilística de los 15 poetas que enviaron su material.

El resto de las obras correspondieron a algo más difícil de catalogar en géneros estancos, pero algunos de ellos podrían ser caracterizados como ensayos, otros como pequeñas disquisiciones filosófico-poéticas, sin dejar de lado algo que también apareció entre los trabajos recibidos: las crónicas.

Otro dato interesante de esta convocatoria es que no se sumaron a ella artistas y autores noveles, que buscan dar los primeros pasos en la difusión de la obra. Creemos que, por el propio interés que representa un espacio en un medio de difusión como Los Andes, también aportaron sus obras algunos creadores de gran trayectoria, tanto en las artes, como en la literatura.

Esto se evidenció también con la repercusión en las redes. Por lo general, los comentarios incluyeron felicitaciones a los artistas que recibían la difusión, así como a Los Andes por "darles el espacio". En este sentido, también fue interesante notar que esa reacción —compartir la publicación en redes— podía sumarse al beneficio adicional de la difusión ofrecida por Los Andes, ya que el eco de la publicación podía verse en publicaciones compartidas de Facebook o Instagram, tanto de las cuentas de nuestro diario como de los perfiles personales de cada artista.

Calidad de los trabajos

Un aspecto que llamó especialmente la atención al equipo que recibió los correos de la convocatoria fue la gran calidad de los trabajos recibidos. Eso era de esperar cuando el artista era alguien de renombre o consagrado. Pero sucedió también con muchos otros artistas que quizás por primera vez publicaban su obra.

Este aspecto obligó, entonces, a ser más exigentes con la selección, es decir, a "elevar la vara" a la hora de juzgar las obras enviadas. Por supuesto, se recibió otro grupo de trabajos de artistas que quizás requieren todavía un recorrido para perfeccionar su trabajo, y por eso el equipo evaluador se decantó por las mejores de entre las que habían llegado.

Vale decir que, a pesar de eso, no fue ese el principal motivo de que algunos de los envíos fueran rechazados, sino que en la mayoría de los casos las obras fueron descartadas porque no cumplían con los requisitos técnicos de la convocatoria, lamentablemente.

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Cierre y apertura

Hoy, con el fin del verano, ha llegado el momento de dar por cerrada la convocatoria pensada para esta temporada. Sin embargo, el recibimiento de esta iniciativa de parte de la comunidad cultural mendocina nos lleva no sólo a ampliar la convocatoria, sino también sus "fronteras" de difusión.

A partir de hoy, entonces, queda abierta una nueva convocatoria, que no tendrá fechas de restricción prestablecidas. A la vez, por un acuerdo con Diario de Cuyo (medio que también hizo una convocatoria similar en San Juan), esta invitación a artistas será regional. Es decir, este nuevo llamado a artistas para dar a conocer su obra no solamente incluye a autores de Mendoza, sino también de San Juan, y, a la vez, para que la difusión de las obras pueda darse indistintamente y hasta paralelamente en los dos medios.

De ese modo, la obra enviada por un mendocino podrá ser destinada, tras la evaluación que haga el equipo de cada medio, para ser difundida en los dos medios, Los Andes y Diario de Cuyo.

Creemos que esa difusión será de gran valor para que se borren las fronteras culturales y un público de otras provincias puedan conocer la obra de artistas que, quizás, de otro modo no conocerían.

La publicación de las bases, que ya desde hoy están disponibles en avisos de esta misma edición y en la web de Los Andes, nos hace no dar esta vez límites al optimismo. Sabemos ya que los escritores, plásticos, fotógrafos e historietistas de Mendoza se sumarán al llamado para que, merecidamente, sus trabajos tengan la visibilidad que se merecen.