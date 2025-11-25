Ganó una beca para estudiar en Meta, pero tenía un sueño más simple que podrá hacer realidad

"¡Bariló, Bariló... Nos vamo' a Bariló!..." Lo cantan todos los chicos del último año del Colegio Del Carmen (San Rafael). ¡Y también lo canta Valen! Porque Valentino Profumo , el adolescente de 18 años que se convirtió en noticia hace tres meses al ser el primer argentino en ganar una beca internacional otorgada por Meta y Capgemini para estudiar programación en Francia podrá irse de viaje de egresados con sus compañeros del secundario.

En pocas palabras, Valen podrá cumplir su "gran sueño , gran". Porque, más allá de considerar que ya estaba soñando despierto al enterarse de que la beca para estudiar programación en la firma desarrolladora de Facebook e Instagram era suya, su objetivo a corto plazo era poder viajar a la ciudad rionegrina con sus amigos para cerrar el secundario.

Y aunque su situación familiar y económica se había convertido en una dura barrera para alcanzar ese objetivo más inmediato, el fin de semana recibió la noticia más esperada, y que lo llenó de felicidad. Porque la empresa con la que la promoción viajará a Bariloche decidió regalarle a Profumo el viaje de egresados .

"Le regalaron el viaje como reconocimiento a la beca" , resumió, emocionada, Adriana, tía de Valentino. Además, la mujer confirmó que con el dinero que llegaron a recaudar durante una campaña solidaria (y que habían iniciado con miras a recaudar fondos para poder pagar el viaje), el adolescente comprará ropa para poder ir a la Patagonia.

Valentino Profumo un verdadero joven prodigio , como suele decirse. Integra la Asociación de Debate de Argentina , donde sobresale como el mejor orador de argentina y es el número 39 a nivel mundial . A ello se suma que este año fue confirmado como el flamante ganador de la beca internacional CodeForward Global Fellowship , otorgada por Meta (la "madre" de Facebook) y la firma francesa Capgemini. Este reconocimiento le permitirá estudiar y trabajar en Francia durante dos años , con todo pago.

Sin embargo, en el fondo Valentino se ilusionaba con algo más, algo que él ni siquiera mencionó en la nota con Los Andes, quizás por timidez, o quizás porque sentía que es mucho pedir. Pero que, a la vez, asomaba mucho más cercano, al menos en tiempo y en factibilidad.

Y es que Valentino se moría de ganas de poder irse de viaje de egresados a Bariloche con sus amigos a fin de año. ¡Y es algo que podrá hacer y disfrutar! Porque la firma Atuel Travel, con la que el curso viajará a Bariloche, le dio un cupo liberado a Profumo para tener el cierre de secundario con el que sueña cualquier adolescente.

La familia de Valentino atraviesa una delicada situación económica y no se encuentra en condiciones de costear por sus medios los 2,8 millones de pesos que cuesta el viaje de egresados (con aéreos y estadía incluidas).

Valentino vive en Cuadro Nacional (en la ciudad de San Rafael) con su mamá, Carina, y su abuela. Están en una cabaña que la prima de Cari -y tía de Valentino-, les ha prestado.

El adolescente, en tanto, asiste al Colegio Del Carmen, una escuela privada de San Rafael y que su mamá puede costear gracias a su trabajo como celadora en otras dos escuelas (sale bien temprano de su casa y sale de trabajar a las 2 de la mañana).

Antes de la pandemia, Carina tenía otro trabajo como encargada de un restaurante en San Rafael -a contraturno de su trabajo como celadora-. Pero, con el brote de Covid-19 la mujer perdió ese trabajo, y todo se hizo más cuesta arriba para ella.

Carina y Valentino han tenido bien en claro -desde siempre- lo que cuesta ganar el dinero, y es por ello es que intentan hacerlo rendir lo más que puedan. Porque tampoco es lo que abunda precisamente en la familia.

Un mendocino destacado

Valentino Profumo está terminando de cursar quinto año del Bachillerato en Informática en el Colegio Del Carmen, y se ha destacado desde siempre, Tanto que en junio de este año le comunicaron que había quedado seleccionado para la prestigiosa beca internacional CodeForward Global Fellowship, que le permitirá vivir una experiencia única de dos años viviendo en Francia y combinando estudio y trabajo en programación con certificación internacional al finalizar.

"En una computadora estoy metido desde que tengo memoria. Pero en el tema de programación, me empecé a meter hace unos dos años. Siempre lo estudié, iba profundizando en el tema buscando tutoriales en YouTube, y todo gracias a un amigo muy cercano que es programador. Él fue el primer acercamiento que tuve a la programación", describió el sanrafaelino a Los Andes en septiembre.

Esta inclinación fue la que lo llevó a elegir el Bachillerato orientado en informática. Y tampoco es casualidad que Valentino utilice su tiempo libre para estudiar y aprender más y más de programación.

Al haber sido seleccionado como el ganador de la beca, otorgada por Meta y Capgemini-, Valentino Profumo se convirtió en el primer argentino y tercer sudamericano en lograr esta distinción.

"Me enteré de la beca por las redes sociales y decidí armar una especie de currículum propio para postularme. Sentía que tenía las condiciones para considerarme un candidato óptimo, y me arriesgué", describió.

Tras esa postulación -que fue en enero-, llegó el listado de requisitos a cumplir. Debía pasar algunas entrevistas de lógica y luego completar pruebas de programación y lucirse con dos proyectos que debía resolver. El primero de ellos debía lograrlo con herramientas, indicaciones y bases que les daban los organizadores, mientras que el segundo fue un "proyecto libre".

Al haber resultado ganador, el joven mendocino podrá estudiar, capacitarse y trabajar en el rubro de la programación durante dos años en las oficinas de Capgemini. La beca incluye los pasajes, el hospedaje en el país europeo, la comida, algo de dinero para el día a día y a modo de remuneración por su trabajo e, incluso, la chance de rendir el bachillerato internacional.