Un pibe de barrio, solidario y lleno de amigos, así recuerdan al funcionario fallecido en El Carrizal

“Un pibe de barrio que triunfaba”. Así de simple y conciso definen a Darío Palma (43), “El Negro”, subdirector de Higiene Urbana de Godoy Cruz que encontró la muerte de manera trágica el último sábado cuando se dio vuelta la lancha en la que pescaba junto a dos amigos en el dique El Carrizal. El cuerpo de Darío, el único de los tres que perdió la vida, fue hallado varias horas después por el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza y el Grupo de Operaciones de Buceo.

Casado y padre de tres hijas, Darío había transcurrido una infancia de carencias económicas en una de las villas que se formó en Godoy Cruz luego del terremoto del 26 de enero de 1986 que tuvo epicentro, justamente, en ese departamento. Se formaron más de 30 asentamientos temporarios, entre ellos, el denominado “Santiago del Estero”, donde él vivía a la vera del canal que divide Godoy Cruz con Capital. Se convirtió en referente de la zona ayudando a su familia y amigos y tenía un gran espíritu solidario.

“Era un gran amigo, un correligionario de lujo y una persona excepcional que se esforzó muchísimo por salir adelante. Estoy en shock”, dijo a Los Andes Fabricio Cuaranta, titular del Concejo Deliberante de Godoy Cruz.

Poco tiempo atrás, fiel a sus principios y a su deseo de salir adelante, Darío había finalizado en la Universidad Nacional de Cuyo la tecnicatura en Gestión Pública. Hacía muchos años que trabajaba en el municipio y el haber llegado al cargo de subdirector de Higiene Urbana fue un mérito que se ganó con tezón.

Una vez por mes solía organizar excursiones de pesca junto a sus compañeros de trabajo. “Todos lo adorábamos. Fue a pescar con compañeros de trabajo a un lugar permitido y en el horario habilitado, pero una ráfaga de viento dio vuelta la embarcación. Una noticia terrible y muy triste para todos nosotros”, lamentó el edil.

Pedro San Martín, también amigo entrañable del “Negro” Palma desde 2003, manifestó su desolación. “Pertenecía a una familia derecha, laburadora y humilde que siempre buscó el progreso. Amigo de sus amigos, en cada sector que ocupó en el municipio dejó una huella imborrable”, dijo.

Y sumó: ”Fue escalando por mérito propio y fue un excelente jefe y compañero. Compartimos el sector de Higiene Urbana y siempre fue un militante muy querido y comprometido que soñaba con una sociedad mejor y daba el ejemplo”.

El operativo: “Trabajaron 16 buzos”

El principal Jorge García, a cargo del Cuartel Central de Bomberos de la Policía, que realizó la tarea de búsqueda del cuerpo en el embalse El Carrizal junto con el Grupo de Operaciones de Buceo, dijo a Los Andes que los trabajos iniciaron alrededor de las 18.40 del sábado cuando se tomó conocimiento de que una embarcación habría naufragado con tres ocupantes y que dos de ellos habían logrado llegar a la orilla con hipotermia.

“Nos informaron que un ocupante había desaparecido, de modo que convocamos a buzos de la Policía de Mendoza y de bomberos voluntarios de Luján de Cuyo con embarcación semirrígida”, indicó el uniformado.

Agregó que se contó también con la colaboración de División Náutica de Recursos Naturales y embarcaciones tipo balsas de los camping Junín y Las Heras. Se rastrilló la zona del siniestro con inmersiones de los buzos aplicando distintos sistemas de búsqueda, labores que se dificultaban por las bajas temperaturas y del agua del mismo embalse, que rondaban los 6°.

“La visibilidad era muy reducida, de sólo 50 centímetros, lo que demandó la disposición de un gran operativo que incluyó un total de 16 buzos y una logística importante, hasta lograr dar con el cuerpo sumergido”, relató García. El hallazgo del cuerpo finalmente se produjo a las 19 del domingo.

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento del querido Darío Palma, comprometido militante y colaborador de la gestión. Acompaño a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este doloroso momento. Agradezco el esfuerzo realizado por los rescatistas que trabajaron en la emergencia”.

Vanina Palma, hermana de Darío, volcó su dolor en Facebook. “¿Por qué me dejaste sola? Te amo”, posteó, mientras que Ariadna, una de las tres hijas, sumó: “Descansá en paz, papá. Jamás me imaginé tener que escribir esto tan pronto, no estoy preparada. Gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros. Fuiste y serás un ejemplo para mí, papá, te amo con mi vida y te pido que me envíes fuerzas”.