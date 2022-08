Dolor en las redes por el funcionario de Godoy Cruz que murió ahogado en El Carrizal

Darío Palma, de 43 años, fue hallado muerto este domingo en el dique de El Carrizal después de permanecer varias horas desaparecido debido a una caída que sufrió desde una lancha en la que pescaba. La tragedia generó conmoción especialmente en Godoy Cruz, donde la víctima trabajaba.

Palma se desempeñaba como subdirector del área de Higiene Urbana de la Municipalidad de Godoy Cruz y era muy querido por sus compañeros y amigos. Particularmente, el intendente Tadeo García Zalazar dedicó un mensaje para recordar al fallecido.

Dolor en las redes sociales por la muerte de Darío Palma, funcionario de la Municipalidad de Godoy Cruz ahogado en El Carrizal (Facebook)

“Lamento profundamente el fallecimiento del querido Darío Palma, comprometido militante y colaborador de la gestión. Acompaño a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este doloroso momento. Agradezco el esfuerzo realizado por los rescatistas que trabajaron en la emergencia”, destacó García Zalazar en su cuenta de redes sociales.

Asimismo, familiares y seres queridos de Palma también expresaron su dolor en distintas publicaciones.

Vanina Palma, hermana de Darío, manifestó en Facebook: “¿Por qué me dejaste sola? Te amo”.

En tanto, Ariadna, la hija del hombre fallecido, sumó: “Descansa en paz, papá. Jamás me imaginé tener que escribir esto tan pronto, no estoy preparada. Gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros, fuiste y serás un ejemplo para mí, papá, te amo con mi vida y te pido que me envíes fuerzas”.

Darío Palma navegaba a bordo de una lancha el sábado por la tarde, acompañado por otras dos personas. Según trascendió, estaban pescando con sus respectivos chalecos salvavidas en El Carrizal, cuando un viento del cuadrante sur los sorprendió y les dio vuelta la embarcación.

Dos de los hombres lograron tocar tierra, pero no fue el caso del funcionario de Godoy Cruz, quien permaneció desaparecido desde entonces.

Encontraron muerto al funcionario desaparecido en El Carrizal / Foto: Prensa Min. de Seguridad

Personal de Bomberos y de la sección Náutica de la Dirección de Recursos Naturales Renovables trabajaron en el embalse de Luján de Cuyo. Finalmente, tras varias horas de búsqueda, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Palma el domingo por la tarde.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia de Policía Científica, el superior de jurisdicción y también el ayudante fiscal.