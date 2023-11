Un equipo de la cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo realizó un relevamiento de los árboles que se encuentran en un sector histórico del parque General San Martín.

El proyecto, denominado “Relevamiento paisajístico de la vegetación arbórea y arbustiva del Parque General San Martín”, fue dirigido por el ingeniero agrónomo Sergio Carrieri, coordinado por los ingenieros agrónomos Ramón Codina, Enrique Manzano y Sonia Fioretti, por parte de la Facultad, y por el ingeniero agrónomo Juan Elizondo.

“Este valioso trabajo efectuado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo nos permitirá una mejor gestión no solo en el cuidado del arbolado sino también para elaborar conclusiones respecto de la implantación de determinadas especies. Será nuestra tarea, de ahora en más, completarlo y mantenerlo actualizado para que sea un elemento de consulta permanente por parte de todos los mendocinos. Agradecemos al equipo de trabajo”, señaló Ricardo Mariotti, director de Parques y Paseos Públicos quien recibió el meticuloso trabajo entregado a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Se trata de un trabajo del mismo estilo del que ya se realizó en el Gran Mendoza a través del censo del arbolado público y que facilita conocer el estado en que se encuera cada unidad y qué atención requiere.

Un censo histórico relevó 38.000 árboles del Parque San Martín Foto: ORLANDO PELICHOTTI

El trabajo

Según comentó el ingeniero Carrieri, “el proyecto se llevó a cabo con la participación de 15 alumnos avanzados e ingenieros agrónomos recién egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias. El trabajo se realizó en grupos de 2 o 3 personas por sector, que identificaron personalmente cada forestal según su especie y características particulares. Se tuvieron en cuenta incluso especies especialmente relevantes o forestales de valor extraordinario”.

Entre otros resultados altamente interesantes del proyecto, se contaron alrededor de 38.000 árboles de 264 especies diferentes. El trabajo está ordenado en tablas numéricas, en las que se pueden identificar las especies ordenadas alfabéticamente por su nombre científico y los sectores en las que se encuentran. De esta manera se pueden tratar árboles en particular o se pueden planificar políticas específicas según su especie.

La información fue entregada en planos de distintos tamaños y también en formato digital y será puesta a disposición a la brevedad por la Secretaría de Ambiente.

El censo del Parque General San Martín se presentará junto con el reciente relevamiento digital Mi Árbol Mendoza al certamen internacional Ciudades Arboladas del Mundo por parte de Unicipio.

“No hay duda de que nuestra ciudad se merece un reconocimiento especial por la presencia majestuosa de sus árboles. No nos olvidemos que tanto el Parque General San Martín como el bosque urbano mendocino están plantados en un desierto, donde si no fuera por la mano del ser humano, no habría ni un solo árbol”, señaló Graciela Marty, coordinadora provincial de Unicipio, también presente en el encuentro.