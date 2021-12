Tres recetas para hacer un menú para celíacos en las Fiestas fácil y rico

La enfermedad celíaca es mucho más común de lo que era hasta hace algunos unos años. Algún conocido, amigo o familiar posee esta enfermedad en el organismo que no es capaz de procesar el gluten.

Es por ello, que durante las reuniones si bien pareciera ser un gran problema a la hora de decidir qué comer juntos, en pocos pasos es posible realizar un menú apto. El objetivo es que todos coman lo mismo, sobre todo para evitar contaminaciones que al amigo o familiar celíaco podría costarle la salud. Es que, la celiaquía se caracteriza por una hipersensibilidad permanente al gluten ligada a una alteración del sistema inmunológico.

Lo principal es limpiar muy bien los elementos a usar en la cocina y disponer todo libre de gluten para comenzar a cocinar. Para identificar en las góndolas los productos sin gluten o sin TACC es importante buscar aquellos que tienen el sello de una espiga barrada o el indicativo “sin gluten”.

A continuación tres recetas libres de gluten ideales para realizar en estas Fiestas y compartir con todos en la mesa.

Con vegetales y queso, una entrada ideal.

Bolitas de acelga y queso

Ingredientes:

1 atado de acelga.

3 huevos.

1 cebolla.

1 pimiento morrón.

Sal, pimienta y orégano.

¼ kilo de queso mantecoso sin TACC.

Preparación:

Primero, lavar muy bien los vegetales. Cortar en juliana la acelga y cocinarla a fuego lento en una sartén con tapa. Añadir la cebolla picada y el pimiento.

Una vez que están bien cocidos, retirar el fuego y escurrir. Tomar todos los vegetales y picar a cuchillo.

Luego colocar todo el picadillo en un bowl, allí colocar los 3 huevos, sal, pimienta, orégano, ají molido si es del gusto de los comensales. Cabe aclarar, que hay que tener en cuenta que la preparación llevará queso, por lo tanto al momento de agregar la sal es importante que la preparación no quede tan condimentada.

Una vez que están todo bien integrado, hacer bolitas con las manos e introducir trozos de queso apto en cada una. Colocar en una placa de horno con un poco de aceite. Cocinar por 30 minutos, dependiendo del tamaño de las bolitas.

Se pueden comer frías o calientes. Son ideales para una entrada y remojar en una salsa.

Colocar albahaca para decorar.

Pizza de berenjenas

2 berenjenas grandes.

2 huevos.

1 rebozador sin TACC.

Perejil y ajo (a gusto).

1 salsa de tomate.

1 cebolla pequeña.

Albahaca.

¼ kilo de queso.

Preparación:

Es importante tener en cuenta que para las comidas sin gluten es preferible reemplazar las masas en lugar de hacerlas si no hay expertiz en la manipulación de las harinas. Es que no solamente se trata de no contaminar nada, sino que además la consistencia de las harinas sin TACC son diferentes a las de trigo y usarlas por primera vez en una ocasión especial no serían la mejor combinación.

En este caso, en pocos pasos se puede obtener una pizza de vegetales sin necesidad de amasar. Primero lavar muy bien todos los vegetales como elementos a utilizar y despejar la mesada.

Pelar y cortar en finas lonjas las berenjenas. Salpimentarlas y pasarlas por huevo con perejil y ajo, como si fuera una milanesa tradicional. Luego pasar por el rebozador sin TACC o pan rallado sin TACC.

Colocar las “milanesas” de berenjena en una placa con aceite y llevar al horno. Cocinar por 20 minutos de cada lado, hasta que queden doradas.

Al mismo tiempo, en una ollita o sartén colocar una cebolla pequeña y rehogar. Luego añadir la salsa de tomate y un poco de albahaca o laurel para saborizar. Salud y pimienta y cocinar unos 15 minutos.

Una vez que las milanesas estén cocidas, disponer una al lado de la otra en la misma placa, bien pegadas para formar un piso. Verter la salsa terminada y queso sin TACC. Llevar al horno hasta que se funda el queso y servir.

La clave es que quede bien cerrado, para que no se escapen los ingredientes.

Pollo relleno con jamón y queso

Ingredientes:

1 pechuga de pollo.

1 patamuslo.

1 zanahoria.

1 pimiento morrón.

3 huevos.

¼ jamón sin TACC feteado.

¼ queso sin TACC feteado.

Perejil.

Sal y pimienta.

Preparación:

Este plato es muy sencillo y tradicional para las fiestas. Fácilmente se puede convertir en un plato apto para celíacos del que todo mundo puede disfrutar.

Elegir la patamuslo le da un toque más jugoso al plato terminado, ya que la pechuga de por sí es más seca. Para esta sencilla receta, primero deshuesar la pechuga y la patamuslo. Salpimentar a gusto y disponer un papel film sobre la mesada. Luego colocar encima del film la carne de pollo obtenida para hacer un arrollado.

Rallar zanahoria y picar el perejil y reservar. Colocar el perejil en el pollo, luego la fetas de jamón sin TACC de modo que el queso no se escape al derretirse. Luego el queso sin TACC, colocar la zanahoria rallada y los huevos previamente cocidos por agua. Añadir si es necesario un sobre de gelatina sin sabor.

Cerrar el arrollado de manera muy prolija, previendo que no queden muy en la orilla los ingredientes para que no se escapen a la hora de cocinarse. Ayudarse con el papel film para poder sellar bien cualquier entrada. Es importante este paso y tomarse el tiempo para hacerlo e imprimir fuerza para obtener un mejor sellado.

Una vez arrollado, retirar el film y atar con un piolín de cocina. Luego llevar al horno a fuego medio y cocinar durante una hora.

Este plato es posible acompañarlo con unas papas al horno y una salsa para que resulte más jugoso.

Dato importante: a la hora de cocinar para los amigos o familiares celíacos es importante no tener al alcance ni tocar elementos que contengan gluten, ya que el solo contacto con cualquier producto que no esté libre de TACC puede contaminar las preparaciones.