Los mejores rituales para despedir el 2021 y dar apertura al 2022

¿Qué es un ritual? una serie de pasos que se repiten siempre del mismo modo y en el mismo momento para obtener un resultado en particular. Fin de año es un momento excelente para realizar rituales para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Algunas para despedir al 2021 y arrancar con todo el 2022.

Los rituales pueden ser sencillos, como bendecir con tu pensamiento un alimento antes de comerlo, o largos y complejos como los rituales tradicionales que duran 21 días y requieren también un sacrificio, por ejemplo, realizar un ayuno.

Es importante al realizar un ritual el valor que le des a lo que estás haciendo. Si hacés un ritual sin estar conectado, es probable que no logres ningún resultado pero además, quizás lo hagas conectado y el resultado no sea el que vos esperabas. También puede pasar que lo hagas y haya cosas que cambien pero no te des cuenta o no se las atribuyas al ritual, según Dalia Walker.

Cuando nos disponemos a trabajar con la energía, nos metemos en un mundo absolutamente desconocido que tiene sus propias reglas. Algunas podemos aprenderlas, captarlas y hasta definirlas, pero siempre van a surgir sorpresas en el camino.

Lo más importante es que estés abierto a que el resultado es lo mejor que puede suceder con lo que estás proponiendo.

Cuando ante una situación me imagino todas las cosas que pueden suceder, siempre el universo termina sorprendiéndome y ofreciéndome cosas que ni siquiera en mis sueños hubiese pensado que eran posibles.

Despedir el 2021 y dar la bienvenida al 222

Con nuestros pensamientos limitamos la creatividad máxima e infinita del cosmos. Lo mejor es —como dice la conocida frase— permitir que el hombre proponga y Dios disponga. Los rituales funcionan en gran parte como metáforas: vas a trabajar con elementos que representan o simbolizan situaciones, sentimientos u objetos para modificar lo que pasa en tu inconsciente.

En ellos se trabaja con el lenguaje de los sueños: todo es una metáfora y representa algo más. Cada paso que damos en el contexto del ritual nos revela información nueva, por eso podés tomar como base los rituales que ya existen y ser creativo al realizarlos.

Si sentís que es mejor reemplazar el color de una vela por otro, agregar un elemento o cambiar la forma en que se realiza, estás en todo tu derecho. Los rituales son muy personales, propios, casi íntimos. Hablan de vos y de lo que te pasa, de tus sueños, tus objetivos y tus deseos más profundos. No hay una receta que se adapte a todas las personas por igual, porque cada una es un mundo.

Entonces, te invito a que —lo que leas acá y en cualquier otro lado— te permitas reversionarlo, adaptarlo, agrandarlo o achicarlo a tu gusto. La mejor manera de hacerlo es confiando en tu intuición. Puede que sientas inseguridad de mezclar cosas nuevas con una serie de instrucciones armadas por otros que conocen más del tema.

Nadie sabe más que vos y tu inconsciente lo que es mejor para tu vida. Cambiá, agregá y proponé, así lográs la serie de pasos más ajustada a tus propias necesidades y objetivos. Veremos con una serie de rituales para tu vida diaria muy útiles para tener siempre a mano.

Ritual de bienvenida de año 2022

Soltar (PxHere)

Fin de año es un momento excelente para hacer uno o varios rituales de cierre para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Es un final metafórico que depende de un calendario, pero nos da la sensación de que algo se termina y nos da la posibilidad de volver a comenzar.

Vas a necesitar:

Dos hojas de papel

Birome

Latita u olla vieja para quemar papel

Una maceta o jardín

Una planta con flores o frutos que te guste

Sentate en un lugar que te dé paz, donde estés a gusto y sientas que podés concentrarte. Conectate con lo que sucedió este año, recordando lo que viviste cada mes. Date tiempo para sentir y observar cada uno de los momentos importantes que transitaste durante este período.

Una vez que terminaste este proceso que puede llevar bastante tiempo, anotá en una de las hojas de papel todo lo que te gustó del año que pasó. En la otra, escribí todo lo que querés soltar, transmutar y dejar atrás. Acordate de escribir todo en tiempo presente: “Quiero transmutar...”, “Para este nuevo año deseo…”

Doblá en tres partes la lista de las cosas que querés soltar y quemala dentro de una lata u olla vieja junto con algunas hierbas de limpieza. Te recomiendo que uses copal, salvia, ruda, lavanda o cualquiera para hacer rituales de limpieza energética.

Una vez que tenés las cenizas, liberalas en algún ambiente natural: en el río, en un jardín o donde creas que tus deseos de cambio pueden tomar una nueva forma.

Doblá en tres partes el papel que tiene los deseos para el año próximo y enterralo en una maceta. Colocá encima una planta que tenga flores o frutos, para acompañar el florecimiento de tus intenciones. Podés hacer este ritual en cualquier momento del día, en los últimos días del año.

Ritual de las uvas de Año Nuevo

Vas a necesitar:

Una silla

12 uvas verdes, moradas o pasas de uvas

Minutos antes de la medianoche de Año Nuevo, subite a un silla para comenzar el nuevo ciclo separado del suelo. Cuando se hacen las doce, comé una uva diciendo: “Como esta uva deseando para el mes de enero...”, agregando lo que te gustaría recibir en ese mes.

Hacelo con todas las uvas, nombrando uno por uno los meses del año y tu deseo antes de comerlas. Cuando termines ya va a ser un nuevo año.

Bajá de la silla con el pie derecho, con mucha actitud y buena onda para recibir este año nuevo ¡y que se cumpla todo lo que pediste!

Este es un ritual ideal para hacer en familia o junto a las personas con las que estés pasando la noche del 31 de diciembre. Probá llevar las uvas o pasas como regalo para todos los invitados, ¡seguro se van a copar!