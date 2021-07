Tres mendocinos sortearon los problemas de la pandemia y fueron elegidos para estudiar en el Balseiro

Luego de pasar una prueba escrita y ser entrevistados por la comisión de ingreso, un total de 36 estudiantes -tres de ellos, de Mendoza- de 11 provincias argentinas, quedaron seleccionados para estudiar en el Instituto Balseiro.

Durante el mes de junio recibieron el aviso y comenzarán las clases el próximo 2 de agosto de modo no presencial.

Se trata de Juan Agustín González, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones; Ignacio Penesi, que esudiará Ingeniería Nuclear, y Gonzalo Padilla, para la licenciatura en Física, quienes iniciaron sus carreras en la UNCuyo y las prolongarán en esta prestigiosa institución dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Universidad Nacional de Cuyo.

Los jóvenes recibirán becas de estudios de la CNEA para completar sus estudios.

Ignacio Penesi, de alguna manera, siente que logró cumplir su sueño, según confesó a Los Andes. “Como para todo estudiante de Ciencias Exactas, el Balseiro era mi máxima aspiración”, reconoce, para contar que su preparación fue “extensa y durísima”.

La exigencia se debió a que estudió en forma paralela para rendir también algunas de las materias de su carrera en la UNCuyo. “Pero también me ayudó el haber conocido en el camino a profesores y compañeros maravillosos”, admitió.

La satisfacción de “Nacho” tiene lógica: para rendir el examen de admisión, se registró una cifra de 331 inscripciones, entre las cuales hubo 70 mujeres. Se presentaron al escrito 214 estudiantes en modalidad no presencial, mientras que a la etapa de entrevistas pasaron 41, 36 de los cuales quedaron seleccionados.

“Cuando apareció la opción del Balseiro investigué las ventajas que brindaba y descubrí que era increíble y que daba la posibilidad de estudiar y hacer prácticas antes de recibirnos”, recordó el estudiante, oriundo de Guaymallén, para agregar que luego de hablar con ingresantes y egresados, no dudó en que tenía el desafío por delante.

Cuando egresó del Instituto San Pedro Nolasco, este amante de la música y el deporte, supo escuchar a un profesor que lo llevó hacia la Física. “Era una materia que me encantaba, me hacía pensar, y así fue que opté por ingeniería nuclear”, recordó.

Hoy, no duda en que las carreras del futuro tienen que ver con programación, robótica y cualquier otra relacionada con el aprovechamiento de los recursos renovables.

“La ingeniería nuclear para la que estoy postulado apunta a la energía limpia y pura, por eso pienso que sus descubrimientos en poco tiempo más serán revolucionarios, algo que me entusiasma muchísimo”, concluyó.

Juan Agustín González, oriundo de Godoy Cruz, tiene a la humildad como premisa. “Creo que muchos chicos que no ingresaron no se prepararon adecuadamente o no supieron utilizar las herramientas que brindó el instituto”, justificó, y dijo: “Es una competencia, sí, pero ojo, no sé si éramos tantos”.

En cuanto a la preparación, dijo que se exigen dos años de cursado de alguna ingeniería o ciencia básica que cumpla con los requisitos de la carrera.

“Si son llevadas al día, resumidas y entendidas, se pueden encarar los exámenes del ingreso de la página ´Oráculo’ que provee el Balseiro”, advirtió.

Los ejercicios del ingreso, dijo, fueron totalmente diferentes al estilo de los que él estaba acostumbrado en Ingeniería Industrial en la UNCuyo. “Por eso no creo que estos exámenes puedan aprobarse fácilmente sin practicarlos en la página que el instituto propuso y sugirió”, aclaró.

De 20 años, contó que su papá solía hablar del prestigio del Balseiro. Por eso llegado el momento averiguó y supo de su excelencia. “Solo espero estar a la altura y tener una buena salida laboral”, se esperanzó.

Los aspirantes

Las provincias de origen de los ingresantes de 2021 fueron 11, entre las que figuran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Misiones. Completan la lista Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Además, hay estudiantes oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también ingresaron dos extranjeros de Perú y Paraguay.

Todos los estudiantes de carreras de grado ingresan en tercer año de cada carrera del Instituto Balseiro, después de aprobar materias de los primeros dos año.

En esta ocasión, están repartidos de la siguiente manera: 15 estudiantes ingresaron a la Licenciatura en Física; dos, a la opción Física Médica de la misma carrera; 10 a Ingeniería Nuclear; cuatro, a Ingeniería Mecánica; y cinco, a Ingeniería en Telecomunicaciones.