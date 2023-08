Tras volver a lista sábana, los electores defienden las virtudes de la Boleta Única implementada por Mendoza

El clima acompañó una jornada electoral que se desarrolló con tranquilidad. Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales trajeron de nuevo a la provincia la boleta sábana, que no se había usado en las PASO locales luego de que Mendoza implementase en junio la boleta única papel tan largamente perseguida.

Si bien aquella fue una nueva experiencia que podría haber traído dificultades lo cierto es que la gente pudo usarla sin mayores problemas. Esta vez, de regreso a la tradicional alternativa, los votantes expresaron mayoritariamente su preferencia por la boleta única dado que les había resultado más ágil, clara, rápida e incluso hay quienes destacaron sus virtudes en términos de cuidado del medio ambiente.

En esta oportunidad se volvió al cuarto oscuro de antaño, a diferencia de las PASO locales que tuvieron un biombo. Encontró a los votantes con una oferta de 16 boletas, las que fueron autorizadas por la Secretaría Electoral de Mendoza, aunque se habían presentado 27.

Elecciones PASO presidenciales 2023 en la provincia de Mendoza. Facundo Zappa, de 16 años, vota por primera vez en la escuela Adolfo Pérez Esquivel de Capital Foto: José Gutierrez / Los Andes

En Mendoza se propusieron hasta cuatro categorías: candidatos a presidente y vice, parlamentarios del Mercosur distrito nacional, diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur distrito regional.

Tras emitir su voto, la mayor parte de los votantes destacó que si bien era amplia la oferta no habían tenido mayores complicaciones ni grandes demoras, sino que habían votado rápido. Sin embargo pudieron verse más filas que en la elección anterior y en algunos casos más extensas, como en la escuela Nuestra Señora de la Misericordia, de Ciudad, donde además se implementó, como en otros dos establecimientos, un sistema de identificación biométrica por huella dactilar (ver aparte).

Asimismo, los electores dijeron en su mayoría estar al tanto de que la elección incluía parlamentarios para el Mercosur, algo que tuvo menos promoción.

Experiencias

José López (55) se encontró con la novedad de la boleta sábana otra vez. “No sabía que era con esta boleta, pero no me demoré mucho, quizás el que está indeciso requiere más tiempo, de todas formas la otra es más fácil y rápida”, comentó tras emitir su voto.

“Me gusta más el sistema de boleta única, es más rápido y ecológico”, comentó Ivan tras votar y quién destacó que sabía de todas las categorías, como la mayoría. Se había asesorado bien en un aplicación llamada “Me representa”.

Leticia González (71) tuvo que esperar algo más. Demoró 20 minutos en la escuela Misericordia, justamente en una mesa que tuvo larga fila. “Creo que esta boleta es más lenta, además me tuve que poner los lentes porque era tal cantidad que tenía que ver bien a quien votaba”, señaló.

“La otra es más práctica, aunque no me demoré nada”, sumó Fabián Ortiz.

Participación

En los extremos del padrón, los jóvenes de entre 16 y 18 años y los mayores de 70 años no tienen obligación de votar. Sin embargo, comprometidos o por tener la experiencia, se acercaron a las urnas. Los adultos mayores son casi estrellas cuando llegan a los colegios, incluso algunos son aplaudidos, como el caso de una señora de 99 años que votó en la escuela Misericordia o el de un hombre de 101 años que votó en la escuela Mitre, también de Ciudad.

Elecciones PASO presidenciales 2023 en la provincia de Mendoza. Escuela Nuestra Señora de la Misericordia de Capita. Se realizó la prueba piloto para votar con huella dactilar, utilizando el registro biométrico, el uso del dispositivo fué voluntario tanto para las autoridades de mesa como para los electores. Norma accedió al uso del biométrico Foto: José Gutierrez / Los Andes

Allí, Marta Costa, delegada de la Junta, contó que la jornada había transcurrido sin problemas justo cuando una señora con operación de cadera y andador, caminaba con dificultad pero igualmente llegó a emitir su sufragio. Tuvieron que ayudarla y sacar la urna para que no caminara tanto y en el hall se improvisó un cuarto oscuro para ella. Otros adultos también se acercaron acompañados de familiares o caminando con esfuerzo por lo que tomaban asiento en alguna silla antes de proseguir su camino hacia la mesa.

Los mayores son los que más llegan temprano, y según relatan las autoridades de mesa, van con un entusiasmo que contagia a ejercer su derecho, incluso muchos llegan hasta con traje para hacerle honor a la jornada cívica.

“Vine a votar porque quiero que esto mejore, siempre vengo, sólo falté la elección pasada”, resaltó Lidia Vía (85).

“Vengo porque me interesa mi país, lo amo”, aseguró Rosa, de 82 años, quien sostuvo que estaba perfectamente informada de todas las categorías y por eso votó rápido.

En tanto, Norma, de 84 años, remarcó. “Votar es mi obligación pero además es obligación para mis hijos y mis nietos, para que les dejemos un país que sea bueno y mejore”.

Para Facundo Zappa, quien cumplió 16 años el mes pasado fue la primera experiencia en un comicio. Emitió su voto en la escuela Pérez Esquivel de Capital.

Elecciones PASO presidenciales 2023 en la provincia de Mendoza. Escuela Nuestra Señora de la Misericordia de Capital Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Vine porque era mi primera vez y quería saber qué se siente, siempre he visto a mis padres votar y les he preguntado cómo era”, contó.

Respecto de la importancia que tuvo para él señaló: “Es lindo, vas a votar a alguien para gobernar el país”. En tanto, respecto de la experiencia con las boletas sábana consideró: “Eran bastante grandes, medio lío, no sabía bien si tenía que cortarlas o doblarlas”.

Jornada tranquila

Cerca de las 15 había votado la mitad del padrón, un dato que era seguido de cerca por las agrupaciones políticas dado que las últimas elecciones han tenido un descenso en la participación. Aunque unos minutos antes del cierre aún podían verse los comprobantes de una buena proporción del padrón aun sin usar.

Tras un recorrido por escuelas, se pudo saber que faltaron autoridades de mesa, como es habitual aunque no en gran cantidad. Asimismo, delegadas a cargo informaron que no tuvieron mayores demoras en la conformación de las mesas y que si hubo ausencias, estuvo resuelto poco tiempo después de las 8.

Por las bajas temperaturas la gente demoró en acercarse y comenzó a llegar más masivamente luego de media mañana.

Se presentaron algunas dificultades con las boletas aunque no muchas, como roturas o robos. “Rompieron las boletas de un partido en una esquina, no se ve mucho pero luego sería un voto no válido por lo que hubo que reponerlas”, contó Milagros Maessen, presidente de la mesa 1178 de la escuela Juan Pastor, de Guaymallén.

Otros, como en la escuela Misericordia de Ciudad, optaron por poner entre 15 y 20 de cada partido y entrar con frecuencia a controlar.

En tanto , en una escuela de Maipú, contaron que cada tanto se llevaban las boletas y las encontraban en las acequias. Por ello habían tenido que ingresar con frecuencia a poner más pero cerca del cierre del comicio, estaban preocupados porque a algunos fiscales ya les quedaban pocas unidades para “resistir”.

