¿Te vas de vacaciones a la Costa Atlántica? Estas son las multas por circular sin la RTO en Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, las multas por el incumplimiento con la RTO se dividen en dos. Si se constata que el vehículo no fue sometido a la revisión o no la pasó, la sanción más alta llega a 91.000 pesos. Por no llevar la oblea que certifique haberla aprobado, oscilan entre los 2.275 y 9.100 pesos.