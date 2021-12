Obligatoria en todo el país, permisos provisorios y qué presentar en un control: Todo lo que hay que saber de la RTO

Resta menos de un mes para que la oblea que certifica haber aprobado la Revisión Técnica y Obligatoria (RTO) sea exigible en Mendoza para todos aquellos autos con más de tres años de antigüedad y para las motos de más de dos años. Luego de que el propio gobernador Rodolfo Suarez resaltara a comienzos de noviembre que estaba en análisis una posible prórroga ante la dificultad para conseguir algunos repuestos e insumos, finalmente desde el Ejecutivo confirmaron que no habrá ninguna prórroga, que la normativa entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y que solicitarían a la Nación que existan obleas “condicionales” para esos autos que tengan fallas leves –lo que les permita circular sin riesgo- relacionadas a los repuestos de difícil acceso.

Esto ya fue confirmado por las autoridades nacionales de aplicación de la RTO, quienes indicaron que ya existen obleas “condicionales” con una validez de 60 días para vehículos con fallas leves. De esta manera, con la aproximación de las vacaciones de verano –enfocadas en los meses de enero y febrero- y con lo que significará la afluencia de turistas nacionales en los principales destinos del país (muchos de ellos en sus vehículos particulares, con los que saldrán a las rutas), lo cierto es que aquellos vehículos radicados en Mendoza y que no hayan pasado el control por distintas fallas leves podrán disponer de una oblea provisoria con una validez de 60 días, período en el que deberán regularizar la situación para regresar nuevamente al taller y volver a ser revisado sin costo adicional. Sin embargo, desde la ANSV indicaron que estas obleas condicionales son entregadas por los propios talleres autorizados para hacer la RTO, por lo que será fundamental e indispensable que todos los vehículos sean sometidos a la prueba.

En Mendoza, las RTO comenzaron a realizarse en marzo de este año. A partir del 1 de enero será exigible a nivel provincial, algo que ya ocurre prácticamente en todo el país.

“La Ley Nacional de Tránsito establece que el resultado de la RTO puede ser ‘Apto’, ‘Rechazado’ o ‘Condicional’. En esta última categoría, la ley ya preveía la posibilidad de que un vehículo al que se le han detectado uno o más defectos leves cuente con un plazo de 60 días para resolver el desperfecto y regresar a verificarlo sin cargo. Durante este período, el vehículo puede circular sin problema alguno. Es por ello que el sistema informático, operativo y normativo siempre tuvo esta posibilidad vigente y se utiliza normalmente en todo el país”, destacó el director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Olmos a Los Andes.

En pocas palabras, no solo la obligatoriedad de la RTO entra en vigencia en Mendoza a partir del 1 de enero, sino que en otras provincias y jurisdicciones nacionales ya es exigible la oblea y es recomendable hacerla antes de salir de Mendoza.

“La cantidad de revisiones técnicas ha aumentado a nivel nacional, no podríamos asegurar que el único motivo de dicho incremento sea la temporada estival que esperamos sea muy próspera para el turismo nacional. Probablemente sea más de una causa. Lo importante es que cada vez son más los conductores y conductoras que se aseguran que su vehículo se encuentra en condiciones de circular de manera segura”, destacó Olmos.

Las principales dudas de la RTO

Obligatoria en todo el país

Desde la ANSV indicaron que la RTO es obligatoria en todo el país, por lo que la oblea puede llegar a ser exigida en cualquier ruta nacional. “La RTO, como su misma composición lo dice, es obligatoria en todo el país de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito. Aún hay provincias que vienen trabajando en el desarrollo del sistema de revisión técnica y por tal motivo no lo exigen en el ámbito local. Pero sería complejo determinar qué provincias no lo están exigiendo al día de hoy, porque es un aspecto dinámico el de los controles operativos y no quisiera caer en imprecisiones”, siguió Olmos (de la ANSV).

Así es la oblea que se entrega a los vehículos que pasan la RTO.

Obleas condicionales

En todo el país, tanto en aquellas provincias donde la RTO es obligatoria desde hace ya un tiempo como en aquellas como Mendoza en las que se está terminando de ultimar (a futuro será exigible en todas las provincias), existen obleas condicionales.

Se entregarán a aquellos vehículos que hayan sido sometidos a la RTO y en los que se hayan detectado fallas leves, lo que les permitiría circular durante 60 días de forma condicional y mientras sus propietarios llevan adelante las gestiones y compras para poder regresar al taller para la revisión final y obtener la oblea definitiva (o no).

Qué se le puede exigir a un conductor en un control policial

-DNI.

-Licencia Nacional de Conducir.

-Cédula verde o cédula azul.

-Comprobante de seguro en vigencia.

-RTO.

-Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.

-En el auto debe haber la misma cantidad de cinturones de seguridad que ocupantes. Si son menores, deberán sujetarlos a la sillita (SRI - Sistema de Retención Infantil) que corresponda según la edad o el peso que tengan.

-Un matafuegos de 1 kilo

-Espejos retrovisores en ambos lados

-Balizas portátiles por si debemos parar en la ruta por algún imprevisto.

A partir del 1 de enero de 2022 la oblea de la RTO será exigible en Mendoza.

Las sanciones por no tener la oblea

Según destacó el director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Olmos, no cuentan con un relevamiento o ranking de provincias o jurisdicciones que sean más estrictas que otras al momento de exigir el comprobante de la RTO. Del mismo modo, agregó que las multas y castigos también están definidos por cada provincia.

“Cada provincia tiene la potestad absoluta de definir qué acción punitiva tomará ante la ausencia de la RTO. En algunos casos sabemos que solamente se labra un acta de infracción (por ejemplo, en Mendoza rondará a partir del mes próximo los 3.000 pesos) y en otras provincias, adicionalmente, se remite el vehículo. A pesar de tener algún conocimiento de cómo lo manejan algunas jurisdicciones, es algo que no nos ocupa desde la ANSV. En tanto, es una potestad provincial, y por otra parte entendemos que la acción punitiva definida por las provincias será suficiente para que los conductores tomen conciencia de la importancia que tiene saber con certeza que el vehículo esté en condiciones de circular de forma segura”, destacó el funcionario.

La Ley Nacional de Tránsito fija que la RTO es obligatoria en todo el país.

A juzgar por las experiencias de años y vacaciones anteriores –antes incluso de que la RTO se instrumentara en Mendoza-, en provincias como Buenos Aires o Córdoba –entre las destacadas para vacacionar en verano- era ya un clásico que los controles sean más estrictos y con mayor presencia física. De hecho, año tras año, una gran cantidad de mendocinos regresaban de estos destinos con la idea de averiguar cómo hacer un descargo para fundamentar que no contaban con la RTO ya que en Mendoza no era obligatorio. Esto ya no será posible.

Un único criterio

El instrumental mínimo con el que debe contar un taller de revisión técnica y los parámetros que determinan que la revisión fue aprobada, rechazada o condicional están determinados por la normativa que se desprende de la Ley Nacional de Tránsito. “La revisión no queda a criterio del profesional interviniente. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos trabajado desde el comienzo de la implementación de la RTO en Mendoza en forma coordinada con las autoridades provinciales para velar que los talleres de revisión técnica trabajen dentro del marco normativo que regula con precisión toda la actividad”, destacó Olmos.

RTO, ITV y VTV son sinónimos

Según destacó Olmos, la normativa nacional habla de RTO tanto para vehículos particulares como para aquellos de transporte y carga. “Algunas provincias han instaurado denominaciones distintas para hacer referencia a lo mismo, la revisión técnica de un vehículo, así encontramos la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Buenos Aires, CABA y Misiones por ejemplo, o la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en la Provincia de Córdoba”, destacó el funcionario de la ANSV.