3 de abril de 2026 - 20:41

Se espera un sábado con marcado descenso de la temperatura en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica el ingreso de vientos del sector sur en el comienzo del otoño. Paso Cristo Redentor habilitado.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 4 de abril está pronosticada una jornada nublada con marcado descenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

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Luego de un viernes con temperatura agradable, este sábado se espera el ingreso de un frente frío con vientos del sector sur. La máxima será de 17°C y la mínima de 14°C.

Además, pronosticaron precipitaciones que afectarán al sector este y sudeste de la provincia. En la cordillera se espera una jornada poco nubosa.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo de Pascua se espera una jornada igual de fresca y con precipitaciones. La máxima será de 17°C y la mínima de 13°C.

Para el lunes seguirá dominando el fresco con una jornada nublada y con vientos moderados del sector sur. La máxima será de 18°C y la mínima de 12°C.

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