Precios en la Costa Atlántica: cuánto cuestan los alquileres en las principales ciudades

El Banco Central hace algunas semanas restringió la posibilidad de comprar viajes al exterior en cuotas. Es por esta medida que muchos turistas, ante la imposibilidad de vacacionar en otro país, optarán por pasar la temporada estival 2022 en algún destino local.

Si el lugar elegido es alguna de las ciudades de la Costa Atlántica, se deberá tener en cuenta que –según explican- el nivel de reservas es elevado, por lo que las variantes para elegir alojamiento son acotadas. Además, por ejemplo, en Mar del Plata, los precios que se encuentran actualmente parten desde los $90.000 por quincena.

Alfredo Baldini, presidente de la cámara de turismo de Pinamar, señaló a IProfesional que las recientes restricciones al turismo exterior no tendrán tanta influencia en el ámbito local: “La demanda ya se dio y está el 80% de la temporada vendida. Las medidas del Banco Central no van a afectar. No modificó la demanda para el destino local, porque ésta ya se había dado previamente”.

Baldini remarcó que “se espera una gran temporada, la mejor en veinte años” y también subrayó que “con muchos de los alquileres concretados, es difícil encontrar disponibilidad en Pinamar durante enero”.

Precios de alquilares en Mar del Plata

Debido a su gran oferta, más allá de la elevada demanda todavía es posible encontrar departamentos disponibles en Mar del Plata para enero. Aunque los precios no bajan de los $90.000 la quincena.

Por ejemplo, un departamento de tres ambientes, frente a la plaza Colón, para la primera quincena de enero, cuesta $98.000. Uno en el centro, para cinco personas, sale $90.000.

En tanto, un departamento en Playa Varese, con un dormitorio, cuesta $10.000 por día ($150.000 la quincena). Y uno frente al mar en Playa Grande para cinco personas, con dos dormitorios y dos baños, sale $19.000 por día ($285.000 la quincena).

Precios en Pinamar

Los valores de los alquileres en Pinamar son en general más elevados que en Mar del Plata. De todas formas, es posible encontrar un departamento de dos ambientes en el centro por $12.000 por día ($180.00 la quincena). También se ofrece un departamento de tres ambientes, con vista al mar y dos baños, por $280.000 la quincena.

Muchos de los precios en esta ciudad están en dólares. Por ejemplo, por un departamento de tres ambientes, en un edificio con pileta, se pide u$s1.350 para la segunda quincena de febrero.

En tanto, una casa de 190 m2 con cuatro dormitorios y tres baños cuesta u$s7.500 el mes en febrero (no hay disponibilidad para enero) o u$s4.500 la quincena. Una casa de cinco dormitorios y cuatro baños, sale u$s15.000 el mes en febrero (tampoco hay disponibilidad en enero) o u$s8.800 la primera quincena.

Alquileres en Cariló

Encontrar alojamiento disponible para enero en Cariló puede resultar una tarea compleja. Si bien hay algunas opciones, la mayoría de los departamentos o casas ofrecidas en sitios webs o inmobiliarias locales son para febrero.

Por ejemplo, un departamento de dos ambientes para cuatro personas (con una cama cucheta) cuesta $560.000 la quincena en enero y $500.000 la quincena en febrero. En tanto, un departamento de tres ambientes, cuesta $630.000 la quincena en enero y $540.000, en febrero.

Una casa con cuatro dormitorios y cuatro baños, sale u$s4.000 para la segunda quincena de enero y u$s5.000 para todo febrero. Otra casa, con cinco dormitorios y cuatro baños, disponible sólo para febrero, cuesta u$s12.000 para todo el mes y u$s8.000 para la primera quincena. En pesos, es posible conseguir una casa pequeña (70m2), de dos dormitorios y con un parque de 650m2, a $230.000 todo el mes en febrero o $135.000 la primera quincena.

Precios en San Bernardo

Más económicos son los precios en San Bernardo, una de las principales ciudades del Partido de la Costa. Allí, es posible alquilar un departamento de dos ambientes en pleno centro, para cuatro personas, a $60.000 para la segunda quincena de enero y a $55.000 la primera de febrero.

Por su parte, un tres ambientes con cochera cubierta y vista al mar, sale $95.000 la primera quincena de febrero y $87.000 la segunda (ya está reservado para enero). Un dúplex, con patio y parrilla, para seis personas, cuesta $70.000 la segunda quincena de febrero.