Flybondi anunció que pasará de 5 a 10 aviones, sumará más de 400 empleados y aumentará frecuencias en 2022

Como una flor que se marchita pero vuelve a florecer, así describió la aerolínea Flybondi su actividad luego de haber tenido un 2019 exitoso y un año y medio sin actividad debido a la pandemia de coronavirus.

El video promocional presentado durante la conferencia de prensa revelaba que el florecimiento de la compañía es, también, una forma de seguir arraigado a esta tierra.

El encuentro de hoy con la prensa fue para anunciar el plan de inversiones y crecimiento de la aerolínea que tiene objetivos muy claros: incrementar pasajeros, sumar frecuencias en el país y agregar destinos internacionales.

¿Cómo se logrará todo eso? El primer paso será tener un avión más, el quinto de la flota, a partir de enero 2022. Sin embargo, el objetivo es que para la llegada de la temporada invernal, la empresa duplique la cantidad de aviones. Así, para junio del 2022 esperan contar con 10 aviones Boeing 737-800 NG con capacidad para 189 pasajeros.

Actualmente Flybondi vuela a 14 destinos nacionales y dos internacionales: Brasil y Uruguay. Con más aviones aseguran que incrementarán frecuencias -especialmente a Mendoza- y también buscan sumar frecuencias a más países de la región

Afincados ya en Aeroparque, después del cierre del aeropuerto de El Palomar y su paso temporal por Ezeiza, aseguran que necesitan crecer y eso repercutirá en la creación de empleos. Concretamente se abrirán más de 400 puestos de trabajo directos y la convocatoria será en todo el país durante los próximos meses.

Flybondi va en busca de más pasajeros

El CEO de la compañía, Mauricio Sana, hizo hincapié en que en Argentina vuela un pequeño porcentaje de argentinos y quieren ser el transporte para que la cantidad sea mayor.

“En 2019, los vuelos de cabotaje tuvieron un récord con 16 millones de tickets vendidos. Como los pasajes son ida y vuelta estaríamos hablando de 8 millones de personas si es que ninguna repitió viaje. Es decir que podríamos estar hablando de 3 o 4 millones de argentinos que viajaron, de un total de 45 millones ¿Y los otros 42 millones qué hacen?”, explicó a los periodistas Sana para retratar la situación que enfrentan como desafío.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi

Ahora el objetivo es recuperar la normalidad a pesar de la pandemia. “Luego de la recuperación lograda en 2021 anunciamos un plan de crecimiento para los próximos dos años que será histórico para Flybondi y de un enorme impacto positivo para el país. Queremos duplicar la cantidad de pasajeros que hoy vuelan con nosotros y para eso sumaremos el doble de aviones a nuestra flota en los próximos seis meses, además de nuevos destinos internacionales y nacionales y más frecuencias. Este plan nos permitirá contratar a 450 personas que serán nuevos puestos de trabajo en la industria. Estamos convencidos, como el primer día, de nuestro propósito: que todas las personas tengan la libertad de volar, con las mejores tarifas del mercado y con un servicio de excelencia”, explicó Mauricio Sana.

El turismo como ocio y sector productivo

“Alguien dijo durante la pandemia que el turismo no es indispensable. Y eso puede resultar cierto: no es indispensable que yo viaje. Pero eso es sólo una cara del turismo y la otra cara es la de los prestadores de servicios turísticos que viven de esto. Hay 10.2000 puestos de trabajo asociados a la actividad aerocomercial y cada vez se crean más empleos directos e indirectos, pero genuinos”, graficó el CEO de Flybondi para explicar que no se trata sólo de gente viajando por placer sino de pasajeros en una actividad que ayuda a reactivar el sector económico.

Según sus estimaciones, la ejecución del plan de crecimiento de la aerolínea para los próximos dos años va a generar un aporte de más de 420 millones de dólares a las actividades económicas y productivas del país. “Sin dudas, significa un gran compromiso de Flybondi y de sus inversores con Argentina y la apuesta del desarrollo de un negocio de manera sostenible y de largo plazo”, señaló Mauricio Sana.

Flybondi en números:

- 2018 es el año que comenzó a operar en Argentina

- 3.700.000 es el total de personas que ya transportó

- 756.000 pasajeros han volado en Flybondi en lo que va de este año

- 20% de sus pasajeros son personas que vuelan en avión por primera vez en su vida

- 570 empleados tiene en todo el país.

- 4 aviones tiene la flota actual de Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase..

- 13 son los destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Trelew y Tucumán.

- 4 son los nuevos destinos internacionales que se suman a partir de este mes: Florianópolis, San Pablo, Río de Janeiro y Punta del Este.

- 15% es la cuota de mercado doméstica y desde enero de 2021 es la aerolínea con mayor nivel de ocupación de sus vuelos en Argentina

- 92% es el porcentaje de puntualidad que tuvo la compañía en noviembre