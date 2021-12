Aerolíneas Argentinas dejará de operar entre Mendoza y Ezeiza

El 31 de diciembre Aerolíneas Argentinas dejará de operar entre Mendoza y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La empresa de transporte aéreo seguirá uniendo a la provincia con Buenos Aires, pero solo con Aeroparque.

En consecuencia, aquellas personas que quieran viajar al exterior desde la capital del país, deberán tener en cuenta el costo y el tiempo que demanda ir de un aeropuerto a otro. En colectivo, el traslado puede tardar entre tres horas y media y cuatro. En auto, en cambio, se puede llegar en una hora, pero se debe pensar en un costo extra de entre $ 2.750 y $ 3.500 si se viaja en taxi, remis o a través de una aplicación.

Al mismo tiempo, la decisión de la compañía afecta la llegada de turistas extranjeros a Mendoza. Es que no hay otra empresa que una a Mendoza con Ezeiza y el hecho de que tener que cambiar de aeropuerto para hacer una escala, puede desalentar a más de un viajero.

En un año normal (sin contexto de pandemia), aterrizan más de 3 millones de turistas extranjeros en Ezeiza. Entre ellos, el 23% proviene de Brasil, el segundo país que más turistas trae a Mendoza por vía aérea, después de Chile (los turistas chilenos llegan en su mayoría directo desde Santiago).

En tanto, el 18% de los turistas que aterrizan en Ezeiza provienen de Centroamérica, que también muestra particular interés por Mendoza. A partir de ahora, todas las personas que lleguen desde esos países y quieran visitar Mendoza deberán cruzar Buenos Aires de Oeste a Este para tomar un vuelo que los deja en la provincia, a lo que se suma por supuesto el costo extra.

El impacto turístico

La decisión de Aerolíneas Argentina tomó por sorpresa a los empresarios y referentes del sector, sobre todo porque llegó después de que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pidiera formalmente a Nación, que se ampliara la conectividad aérea para la provincia. Fue consultado por ejemplo Sergio Peña, de la Cámara de Turismo de Mendoza, quien prefirió no opinar sobre el tema porque no estaba en conocimiento de la cancelación de los vuelos entre Ezeiza y Mendoza. “Estoy en la Feria Internacional del Turismo que se está haciendo en Buenos Aires. Estoy acá desde el viernes pasado e insisto, no se ha escuchado nada del tema”, subrayó.

También Adrián González, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza se mostró sorprendido por la decisión de Aerolíneas Argentina y aseguró que la modificación de sus rutas aéreas sin ninguna duda impactará negativamente en la actividad turísticas provincial. “La gran mayoría de los turistas extranjeros que llegan a Mendoza por vía aérea, lo hacen viniendo desde Ezeiza. Es una línea muy fructífera para nosotros, aunque está claro que cualquier ruta que nos saquen hoy nos afecta mucho”, lamentó.

“Nos impacta de forma directa. Ahora uno tiene que vender un vuelo más caro (las agencias de viaje) y hay que pensar en el traslado entre Ezeiza y Aeroparque. De igual manera perjudica a quienes quieran salir del país por vía aérea.

Los Andes se comunicó con voceros de Aerolíneas Argentina, pero la compañía no brindó ninguna respuesta oficial. Sí hubo comunicación directa entre la empresa y algunos pasajeros que ya tenían reservados vuelos entre Ezeiza y Mendoza. Si bien todavía existe la posibilidad de sacar pasajes para ese tramo (solo hasta el 30 de diciembre), diferentes pasajeros afectados aseguraron que desde la compañía los llamaron para “reprogramar viajes”, incluso por los vuelos agendados para el mes en curso.

Tampoco fue posible establecer comunicación con Mariana Juri, ministra de Turismo de Mendoza. Sus voceros revelaron que ayer la funcionaria mantuvo una reunión con representantes de Aerolíneas Argentinas, pero por ahora no se han dado a conocer detalles del encuentro, ni si se habló o no de la ruta Mendoza-Ezeiza.

Recuperación prometedora

La pandemia impactó de lleno en una de las actividades que más moviliza a la economía mendocina: el turismo. Tras meses de cierre casi total, los hoteles entraron en crisis y los sectores relacionados, como comercio y restaurantes, profundizaron su crisis.

Sin embargo, con la salida de las medidas sanitarias más estrictas, la actividad ha comenzado a mostrar indicios de recuperación y las expectativas para el próximo verano son alentadoras.

Lo negativo es que los números logrados en 2021 están muy lejos del un año normal. Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en los primeros nueve meses del año se han alojado 234.793 turistas en hoteles de Ciudad de Mendoza. Ese valor representa una mejora del 106,2% respecto a los números registrados en el mismo período del año pasado, cuando llegaron solo 113.862 turistas a la provincia.

Cabe recordar que en marzo, abril y mayo no llegó ninguna persona a hacer turismo en la provincia, porque fueron los meses en los que rigió el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). A partir de junio sí comenzaron a arribar turistas, pero a cuentas gotas (apenas entraron 222 personas en junio).

Por otro lado se debe destacar que, al comparar el 2021 con aun año normal, se observa una caída estrepitosa. Las estadísticas publicadas por el Indec muestran que entre enero y septiembre de 2019 se alojaron 512.672 personas en hoteles céntricos mendocinos, más del doble de los actuales 234.793. Además, del medio millón de personas que vistió Mendoza, 199.674 fueron turistas extranjeros, lo que significó un récord histórico para la provincia.

Dicho de otra forma, Mendoza logró dejar atrás las cifras registradas en plena pandemia, pero aun está muy lejos de recuperar todo el terreno perdido. Un punto a favor, según explicó el economista José Vargas, director de la consultora Eveluacon, es que el tipo de cambio hoy resulta beneficioso para los turistas extranjeros que quieran visitar el país. “Mendoza tiene la ventaja demás de que es una de las provincias con flexibilidad sanitaria prácticamente total; tiene apertura para el turismo y está muy aceitada en todo lo que implica al comercio y la gastronomía”, remarcó.