Un avión excedió la distancia de aterrizaje en Bariloche y los pasajeros fueron desembarcados: no hubo heridos

Momentos de temor e inquietud se vivieron este jueves, cuando una avión de Flybondi experimentó dificultades al momento de aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, Río Negro. Según precisaron desde la aerolínea low cost, la aeronave se excedió en la distancia de aterrizaje pero aún no se esclarecen las causas que provocaron el incidente.

Esta mañana, un avión Boeing 737 que partió de Ezeiza a las 8 horas con destino a Bariloche sufrió un percance. Todo ocurrió cuando, tras realizar maniobras de giro, el piloto perdió el control y las ruedas de la aeronave salieron de la pista de cemento. En consecuencia, una parte del transporte quedó varada sobre el asfalto y otra en la tierra.

Tras el suceso, se había informado que el avión había sufrido un “despiste”. No obstante, el administrador del aeropuerto de Bariloche, Víctor Medo, descartó el dato y aclaró a Diario Río Negro: “No hubo ningún despiste, lo que sucedió fue que el avión aterrizó largo y quedó entre el final de la pista y la tierra, pero nadie se asustó y no hubo heridos”.

De acuerdo con el medio chubutense EQSNotas, la poca visibilidad ocasionada por las malas condiciones climáticas habría sido una de los factores detonantes.

“Tanto los pasajeros como la tripulación fueron desembarcados del avión sin inconvenientes y sin presentar ninguna novedad", informó Flybondi. Foto: Gentileza El Cordillerano

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para múltiples sectores de la cordillera, desde Mendoza hasta Santa Cruz, por intensas nevadas. En Río Negro, además, hay una advertencia de nivel amarillo por vientos.

Este cargado combo meteorológico habría complicado los vuelos en esa región. Según el sitio El Cordillerano, la baja visibilidad sumada a la acumulación de nieve y hielo serían los causantes del hecho. Por su parte, desde Flybondi precisaron que aún no se esclarecen los motivos del hecho.

En un comunicado, la aerolínea informó que “la aeronave que cubría el vuelo FO 5240 en la ruta Ezeiza-Bariloche al aterrizar en Aeropuerto Teniente Candelaria se excedió en la distancia de aterrizaje (conocido como overrun o runway excursion). Aún se desconocen las causas que podrían haber provocado esta situación”.

Asimismo, los pasajeros debieron ser desembarcados y el aeropuerto se vio forzado a cerrar para retirar la aeronave. Afortunadamente no hubo heridos, pero algunos vuelos se vieron demorados y otros fueron desviados a Neuquén o Buenos Aires.

"Aún se desconocen las causas que podrían haber provocado esta situación”, expresaron desde la low cost. Foto: Gentileza El Cordillerano

“Tanto los pasajeros como la tripulación fueron desembarcados del avión sin inconvenientes y sin presentar ninguna novedad. La investigación está a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST)”, completó Flybondi en el texto.