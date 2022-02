Talento de barrio: “Jere”, el peluquero cantante de Tunuyán que es furor en TikTok

Jeremías Leyes tiene 18 años y todavía no puede creer el “boom” que generó algo que para él es tan espontáneo como natural: cantar mientras se gana la vida en una barbería de Tunuyán, su ciudad de origen.

Dice que su pasión por el canto surgió de muy niño y que cuando tenía 12 años ya entonaba “lindo”. Más tarde abandonó sus estudios y entendió que había que salir a trabajar.

Sin querer, empezó a fusionar sus melodías con los cortes de cabello masculino. Y así, hace pocos días alguien lo grabó y el video en TikTok comenzó a hacerse viral, a reproducirse y a sumar likes y hermosos comentarios de todas partes.

“Sí, claro que estoy feliz, pero más que nada sorprendido. Todo esto incrementó mi clientela y no puedo creer que la gente se acerque a la peluquería para atenderse por mí, conocerme o simplemente saludarme y felicitarme”, señala hoy, en diálogo con Los Andes, recién llegado a la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde posiblemente se anime a cantar rap en alguna plaza.

Nacido y criado en el barrio 25 de Noviembre, de Tunuyán, Jeremías es hijo de Roberto, empleado en una empresa, y de Analía, que es enfermera. Tiene un hermano mayor, Nicolás, y una hermana menor, Eugenia.

Su nombre artístico es “Jerdrak” y publicó su primer clip “Bellakita” en YouTube, en el que se lo puede ver cantando música urbana con buena producción musical y audiovisual.

Jeremías agrega que su infancia fue como la de cualquier chico “normal” y que su sueño es poder “dar el salto” y por fin vivir de la música. “Era un día como cualquiera. Jamás me imaginé que el hecho de cantar iba a generar tanto”, confiesa.

Y remata: “Creo que no lo asimilo, los clientes se me acercan y me piden fotos. Es un sueño, no puedo creerlo”, detalla, entre risas.

El tema que lo llevó a TikTok fue “Qué quieres de mí”, uno de los más populares del portorriqueño Luis Fonsi. “En general suelo cantar género de trap y reggaeton”, dice.

El registro automáticamente se compartió en la red social mencionada alcanzando más de 5.600.000 de visitas. Además, cosechó cerca de 600.000 likes y 9.000 comentarios, más allá de miles de compartidos por la comunidad.

Carismático y siempre sonriente, Jere confiesa que le resulta difícil mencionar a un solo artista de referencia porque es “muy variado para la música”. El talento que el estilista demostró en TikTok, asegura, no fue igual en el colegio técnico, donde repitió segundo año en tres oportunidades. Fue allí cuando “colgó los guantes” y tomó un curso de peluquería con Gustavo Gómez, un estilista de renombre en Tunuyán.

“Hoy tengo más experiencia en cortes, pero al principio me mandé unas cuantas macanas propias de ser principiante”, confiesa. Agrega que tiene muchísimos amigos, todos en su ciudad, y que disfrutan a la par suya el éxito que está atravesando. “Me apoyan siempre”, señala.

“Jere” anticipa que, si se anima, intentará hacer algún espectáculo de trap en Mar del Plata. “Veremos. Es una gran oportunidad”, advierte y agrega que si bien practica con canciones lentas, su género preferido es el trap, que lo llevó a cantar en eventos en su ciudad natal.

Días atrás, cuando se realizó el casting para participar del programa “La Voz Argentina”, que va por Telefé, no quedó seleccionado pero asegura que vivió un momento de mucho aprendizaje. “Los casting fueron bastante complicados, más de lo que me imaginé, y había mucho nivel entre los participantes. Creo que dejé todo en el escenario, no llegué a lo que se requería pero me lleve una linda experiencia y conocí a gente maravillosa”, cuenta el muchacho con su clásico buen humor y su sonrisa de siempre.

Si bien es momento de descanso familiar, según dice, continuará “metiéndole fichas” a su pasión desde Mar del Plata, convencido de que 2022 será un gran año personal y profesional.