Semana rosa en Mendoza: organizan actividades para concientizar sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama afecta a muchas mujeres todos los años y desde ya hace tiempo se viene generando conciencia sobre esta enfermedad para la detección temprana y el tratamiento correspondiente. El 19 de octubre se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y en Mendoza se realizará una serie de actividades para tocar en profundidad el tema.

Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama y la provincia se teñirá de rosa para una grilla completa de actividades organizadas por el Ministerio de Salud junto a varios organismos tanto públicos como privados. Desde el lunes 17 y hasta el domingo 23 de octubre habrá charlas, maratones, chequeos y una variedad de eventos para tratar el tema. Se denominará Mendoza Rosa y quedará como identificación para cada vez que se hable de este tema.

“Se ha ido planeado unos meses antes. Se hace todo los años pero este año en particular se ha visibilizado mucho. Se han ido sumando muchas más organizaciones y es mucha gente desde el ámbito público y privado que ha intervenido y se ha logrado consolidar todo esto”, dijo Santiago Orrico, jefe del Programa de Detección precoz y prevención de cáncer de cuello uterino y de mama.

“Las mujeres tienen que tomar conciencia de hacerse la mamografía. Este es el método que puede detectar precozmente el cáncer cuando tiene posibilidades de curarse en más de un 90%. No esperen a tener síntomas de cáncer de mama, tumor, nódulo o ganglio para avanzar. Si no que todos los años, a partir de los 40 se tienen que hacer una mamografía”, resaltó Orrico.

Otra de las caras de esta organización fueron dos mujeres ligadas a la política que padecen o se recuperaron de cáncer de mama: la senadora provincial Fernanda Sabadín y la diputada nacional Jimena Latorre. También están comprometidas con la causa y la planeación de esta grilla de actividades. “Comenzamos a pensar entre ambas cómo darle una visibilización distinta a este mes de octubre. Si bien estas políticas se van a mostrar y van a tener repercusión durante todo el mes por la conmemoración y por la fecha en particular, hay que lograr que se mantengan durante todo el año”, destacó la diputada Latorre.

Se trabajó en conjunto con varias organizaciones públicas y privadas que se comprometieron en profundizar el tema. Fuesmen, Fundavita, y varios municipios, como Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, San Martín y Guaymallén, junto a otras organizaciones que estuvieron al pie del cañón.

Hace un tiempo, Fernanda Sabadín presentó un proyecto para declarar la semana del 19 de octubre, la “semana rosa”. Esto fue aprobado hace unos días y ya es ley, con su denominación Ley de la Semana Rosa en Mendoza 9.419.

Esta gran movida contiene tres focos fundamentales. El primero apunta a la concientización para toda la ciudadanía sobre la detección temprana y los chequeos médicos. Luego, se pone el foco en el abordaje particular con cada paciente para la capacitación interdisciplinaria con los profesionales correspondientes. Finalmente, las muestras a través de todas las actividades como las maratones, charlas y el color rosa puesto sobre varios puntos principales de la provincia.

La diputada Latorre también habla desde el rol de paciente y cuenta su experiencia de llevar adelante este proceso. “La verdad que es duro. Uno no piensa que te puede llegar a tocar, no se te pasa por la cabeza que se puede vivir en primera persona. Hay acompañamiento, no solo de los seres queridos y de familiares, sino también de un equipo médico que te va marcando los pasos en el proceso. De a poco se van ordenando las cosas y vas generando tus propias metas con el objetivo final de curarte. Hay veces que gana la incertidumbre y el cansancio y hay otros días que son más ágiles, más dinámicos y se puede seguir el ritmo de vida y de trabajo, adaptado a un tratamiento médico”.

Esto va a permitir generar convenios con organismos públicos y privados y el Ministerio de Salud. A generar campañas y actividades de abordaje, no solo de concientización. “Es necesario que esto se convierta en una política de estado. Por ello hay que generar capacitaciones y cursos en las universidades, formar y darle prácticas profesionales. Hay que lograr tener un hospital de referencia sobre mastología”.

“Es la primera vez que voy a vivir este octubre rosa desde el rol de paciente. Es importante tomar conciencia como sociedad. Es una enfermedad curable y a su vez es la principal causa de muerte en mujeres. Esto no es para alarmar, es para ocupar. Hay que lograr una detección y un diagnótico temprano. Hay que lograr una masa crítica que se ocupe desde el abordaje y en forma conjunta”, concluyó.