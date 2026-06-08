Salud: cuál es el rol de los 255 agentes sanitarios que asisten a 51.000 familias de Mendoza

Hay un equipo de especialistas en prevención y cuidado de la salud que llega hasta la puerta de muchas familias de Mendoza para ofrecer asistencia personalizada. Trabajan en territorio, conocen la realidad de los barrios y apuntan a llegar antes que la enfermedad. Se trata de los 255 agentes sanitarios que tiene el sistema de salud y que asisten a más de 51.000 familias.

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Buscan acercar la salud a cada comunidad y detectar situaciones de riesgo antes de que se transformen en problemas mayores.

Estos trabajadores de la salud están distribuidos en toda la provincia y recorren casa por casa el territorio, detectan factores de riesgo y ayudan a prevenir enfermedades antes de que requieran atención hospitalaria.

Cada uno tiene a su cargo alrededor de 200 familias que reciben seguimiento periódico a través de las denominadas Rondas Sanitarias. Su tarea incluye visitas domiciliarias, campañas de vacunación, controles nutricionales, actividades en escuelas, promoción de hábitos saludables y acciones de prevención frente a enfermedades como dengue o hepatitis. También cumplen un rol clave al identificar situaciones de vulnerabilidad social y sanitaria que requieren intervención temprana.

Salud puerta a puerta: 255 agentes sanitarios del sistema de salud asisten a más de 51.000 familias de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

“La presencia de los Agentes Sanitarios en el territorio garantiza que la prevención y la atención lleguen a los barrios y a las familias que más lo necesitan. La digitalización de las rondas permite una respuesta más rápida y un mejor trabajo en equipo con los centros de salud”, explicó Marcela Fragapane, responsable del Programa de Agentes Sanitarios.

La tecnología llega a los agentes sanitarios

Desde este año, estos especialistas incorporaron herramientas digitales para fortalecer el trabajo en territorio. El Ministerio de Salud detalló que con el objetivo de modernizar este trabajo, desde marzo de 2026 se implementa el Sistema de Rondas Sanitarias Digital. Los agentes fueron equipados con tablets y los centros de salud incorporaron conectividad y equipamiento para registrar información de personas, familias y viviendas en tiempo real.

FF agentes 2 Salud puerta a puerta: 255 agentes sanitarios del sistema de salud asisten a más de 51.000 familias de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

La nueva herramienta permite integrar los datos relevados en terreno con la Historia Clínica Electrónica, favoreciendo el seguimiento de pacientes y una respuesta más rápida por parte de los equipos de salud.

El origen de los agentes sanitarios

La figura del Agente Sanitario forma parte de la estrategia de atención primaria de Mendoza desde 1978 y cuenta con un marco regulatorio establecido por la Ley 8.668. Durante 2025, además, el Ministerio de Salud y Deportes y la Facultad de Medicina de la UNCuyo certificaron a 101 nuevos agentes mediante una capacitación de 400 horas orientada al trabajo comunitario y territorial.

Convertidos en una verdadera primera línea de prevención, los agentes sanitarios representan uno de los principales vínculos entre el sistema de salud y la comunidad, llevando atención, información y acompañamiento directamente a los hogares mendocinos.