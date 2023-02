Reina de Las Heras. La fan de Miley Cyrus trabajará para que los mendocinos conozcan su tierra

Tiene 23 años, vive en El Challao, estudia Turismo, habla inglés y portugués. Noelia Moreno Rico llegará el sábado 4 de marzo al teatro griego Frank Romero Day para representar a Las Heras, uno de los departamentos más poblados de Mendoza.

Tras la fiesta “Vendimia de las cosas simples”, fue electa reina departamental 2023 a fines de enero. Hasta allí llegó sola, por su propia voluntad, no esperó a que ningún club o agrupación vecinal viniera a buscarla para postularse. Y lo hizo para revalorizar las bellezas turísticas, históricas y culturales que tiene su pueblo sanmartiniano, y su provincia en general.

“Este es un sueño que tenía de chica”, relata en coincidencia con la mayoría de las soberanas departamentales. Y en ese sentido, expresa más o menos lo mismo: “Nunca me imaginé que lo iba a lograr”. Pero lo que sí deja en claro Noelia es que, una vez que decidiera animarse a competir, lo haría representando a su distrito de El Challao.

Y ahí es cuando revela: “Me presenté porque yo quería. He llegado hasta acá por mi propia cuenta y mis propios méritos, en nombre de El Challao. Mis vecinos me recibieron muy bien y me apoyaron mucho, con orgullo; eso me pone muy feliz”.

La joven disfruta este camino hacia la fiesta nacional como “una experiencia hermosa”; y de su tierra lasherina rescata, entre otros lugares, a Uspallata “porque me transmite una calma increíble, es muy tranquilo, me encanta”.

En esta sintonía, y como futura licenciada en Turismo, el sueño de Noelia es “poder representar todo lo que somos, la historia, el paisaje y la gente”.

Noelia Moreno considera que la reina de la Vendimia es un "nexo entre la gente y las autoridades que pueden llevar acciones concretas en pos del bien común".

“Tenemos una provincia perfecta y no la valoramos, no nos damos cuenta”, según advierte, al tiempo que empieza a nombrar los sitios sanmartinianos de su departamento como el Campo Histórico El Plumerillo y la Capilla Histórica: “Son lugares muy emblemáticos para nuestro país y nuestro continente; es increíble que lo tengamos a la vuelta de la esquina, que pasemos por ahí todos los días y no le prestemos atención”, expresa.

Por ello es que la soberana se propone para su mandato departamental -y si lo lograra, como reina nacional- “revalorizar lo que tenemos porque uno no puede querer y cuidar lo que no conoce, y los mendocinos no conocemos nuestra historia, nuestras bellezas naturales, todo lo que tenemos para ofrecer”.

Para ella, que habla inglés y portugués, saber idiomas “es importante para transmitir lo que somos al mundo”. Es así como en breve tomará un curso de inglés vitivinícola para perfeccionarse en ese aspecto turístico clave en nuestra provincia.

Respecto al rol de la reina de la vendimia en la sociedad, Noelia Moreno Rico la ve como “un nexo entre la gente y las autoridades que pueden llevar a cabo las acciones concretas en pos del bienestar común”. Y refuerza: “Las reinas no somos sólo caritas lindas, tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas, de ayudar en muchos aspectos”.

En particular, para su Las Heras natal quiere “revalorizar las rutas sanmartinianas, también hacer mucha acción social, llegar a quienes más necesitan que le demos una mano”. Y sobre El Challao asume que tiene problemas con el agua por su ubicación geográfica “pero es un distrito muy hermoso, tiene gente linda, amable y solidaria”.

El diseño que luce la Reina de Las Heras es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

“Los sitios turísticos de mi distrito El Challao deberían ser más sustentables y accesibles”, considera quien utiliza bici o rollers para trasladarse en su ciudad y confiesa que “soy más de escribir y leer que de hacer deportes”.

Ping pong con Noelia Moreno Rico

Mejor serie en streaming: “Dark”

Canción que encabeza tu playlist: “Flowers” de Miley Cyrus.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Cuando era chiquita y pasaba las fiestas con mis abuelos y toda mi familia.

¿Team verano o team invierno?: Team verano.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Entre dos y tres horas, creería.

Perfil de la reina de Las Heras

La sucesora de Ailín Mayorga en el trono de Las Heras, Noelia Micaela Moreno Rico, tiene 23 años y estudia Turismo.

Su familia está integrada por Emilio (papá), Silvia (mamá) y Diego (hermano).

Producción de láminas de Los Andes