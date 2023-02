Reina de San Carlos. Seguidora de Friends, propone construir represas comunes entre pequeños productores

“Vendimia del vino eterno” fue la fiesta de San Carlos este año que cerró con la coronación de María Agustina Martínez, reina departamental 2023. Y desde esos imponentes paisajes cordilleranos del Valle de Uco llega la soberana para hacer una propuesta novedosa en defensa del tan mentado cuidado del agua que caracteriza a su pueblo.

Agustina quiere estimular el trabajo mancomunado de los pequeños productores e incentivarlos -desde el Estado municipal o provincial- a construir represas comunes para sus fincas y de este modo aprovechar al máximo el recurso hídrico.

“Debido a la cada vez mayor escasez del agua, charlando con mi papá y viendo la necesidad de los productores, nos pareció una buena idea dar algún incentivo para poder construir represas comunes entre varios pequeños productores”, explica la joven estudiante de la licenciatura en Administración. Y detalla: “Porque por ahí una finca de cinco hectáreas no tiene la posibilidad de hacer una represa para sí misma, pero si se junta con su finca vecina sí lo puede lograr. Me gustaría potenciar el trabajo en conjunto de los pequeños productores a través de las represas, para cuidar el agua y aprovechar este recurso hídrico vital para nuestras vidas y para el trabajo de nuestra tierra”.

A sus 22 años, la representante del distrito Villa San Carlos que obtuvo la corona con 60 votos y que tiene a su mamá como soberana departamental 1986 (Mónica Bittar), confiesa que tuvo momentos de cuestionamiento acerca de la figura de la reina.

Agustina Martínez cuenta que su mamá ha sido reina departamental y sostiene que desde niña ha participado en Vendimia.

“Con el tiempo me fui cuestionando la figura de la reina, como el resto de la sociedad, porque es un rol que puede cosificar a la mujer; pero, sin embargo, la vendimia es un ambiente que me gusta, he participado desde niña, actuando o bailando. Y mi familia también está siempre metida en las vendimias de San Carlos, desde la producción musical con mis hermanos hasta mi mamá que ha sido reina departamental y también ha participado con algún coro cantando; y mi papá que tiene una finca”, relata.

Es que Agustina –la menor del hogar- tiene un hermano enólogo, otro que baila folclore y ha sido coordinador de reinas, otro hermano productor musical, su mamá reina, su papá tiene unas hectáreas en Chacón –aclara que “no vive de eso, pero aporta mucho a la casa, con mucho esfuerzo la compró y la trabaja” - y en su familia elaboran vino casero.

Así es como la sancarlina decidió aceptar el convite para continuar la tradición vendimial de su familia porque “me di cuenta de que lo que denigra a la mujer en su rol de Vendimia son todos los comentarios a nivel físico, y no se habla a nivel intelectual. Por eso este año me animé a presentarme, me sentí preparada y con la madurez suficiente para afrontar esta experiencia única”.

“Quiero ser valorada por cómo me expreso, cómo trato a la gente, cómo los escucho, si me ven con la capacidad para luchar por el trabajador, la trabajadora, por el viñatero, la viñatera, el agricultor, la agricultora”, afirma la soberana.

Agustina Martínez considera que en la actualidad “la figura de la reina trasciende enormemente lo que es la belleza, se tiene que preparar un montón, tiene que estar capacitada para poder ejercer este rol que es de poder, que con sus acciones puede beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Hoy te puedo asegurar que la reina de la vendimia ejerce un rol muy activo y una responsabilidad muy grande”.

La sucesora de Brenda Hidalgo en el trono sancarlino, María Agustina Martínez, tiene 22 años y es estudiante de la Licenciatura en Administración.

Su familia está integrada por Rubén Martínez (papá), Mónica Bittar (mamá), Ignacio, Luciano y Gonzalo (hermanos).

